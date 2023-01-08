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В НАТО ответили на запрос Сербии о вводе армии в Косово
Вучич заявил об отказе KFOR в запросе на ввод силовиков в Косово и Метохию
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Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) отказала Белграду в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию, сообщил глава Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».
Он рассказал, что в письме с отказом говорится, что KFOR не считает необходимостью возвращение армии Сербии на территорию Косово и Метохии, при этом миссия сослалась на резолюцию 1244 СБ ООН, передает ТАСС.
Напомним, ситуация в населенной сербами части непризнанного Косово обострилась после агрессивных действий албанских силовиков против сербского населения.
Между тем Вучич допускал, что KFOR запрос отклонит. Глава МИД Германии Анналена Бербок уже назвала предложение Сербии совершенно неприемлемым.
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Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине
Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины
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Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.
«На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.
«На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.
«При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.
Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.
«Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.
«Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.
«В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.
Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.
Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор неизвестно, о каком количестве машин может идти речь.
На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.
«Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.
По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
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Эксперт увидел тайную подоплеку в визите Путина в Благовещенский собор Кремля
Религиовед Лункин: Путин встретил Рождество в домовом храме великих князей прошлого
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Обычно президент встречает Рождество в региональных храмах либо в резиденции в Ново-Огарево. Но в этот раз Владимир Путин прибыл на службу в Благовещенский собор Кремля, который является домовым храмом великих князей прошлого, а его своды украшают не только лики святых, но мудрецов Древней Греции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин.
«Владимир Путин связывает себя и свои решения с исторической Россией. А это князья, которые строили Московское государство, расширяя его границы, и церковь – естественная союзница сильного государства. Поэтому Путин молился на Рождество в Благовещенском соборе Кремля. Это домовой храм тех великих князей, которые создавали большую Россию», – отметил Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.
«В периоды военных конфликтов наши правители всегда обращались к церкви и к православию, от Дмитрия Донского до Иосифа Сталина. Так сделал и Путин. На это Рождество, в общем-то, сложилась симфония власти и церкви. Сперва патриарх выступил за временное прекращение огня, затем глава государства поддержал эту инициативу и дал соответствуюшие указания», – добавил эксперт.
«Кроме того, патриарх с идеей временного прекращения огня проявился как миротворец и психотерапевт для тревожного общества. Путин же особо отметил роль церковных организаций, которые помогают всем нуждающимся, в том числе в зоне конфликта», – продолжил Лункин.
«Контраст в этом году состоял только в том, что патриарх поздравлял всех в привычной для себя манере и обстановке. А президент был абсолютно один в соборе, тогда как в прошлые годы он встречал Рождество либо в региональных храмах, либо у себя в резиденции в Ново-Огарево», – акцентировал религиовед, сочтя такой шаг заслуживающим отдельного внимания, учитывая историю собора.
«В то же время западные политики проявили цинизм и антихристианскую дикость, осудив инициативу Путина и патриарха, а также объявив в Рождество о новых поставках оружия на Украину. Все это лишь оттеняет сближение церкви и государства в трудный момент», – заключил Лункин.
В ночь на 7 января президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Он поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Рождество Христово.
Благовещенский собор – первый домовой храм московских великих князей и царей XVI века, а также первого царя Михаила Федоровича. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, а также шествий во время религиозных праздников.
Кроме того, это один из немногих храмов, своды которого украшают не только православные святые, но и мудрецы Древней Греции: Аристотель, Фукидид, Птолемей, Плутарх, Платон и Сократ. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.
Кадыров оценил данные о гибели чеченских командиров в Донбассе
Кадыров назвал данные о гибели чеченских командиров в Донбассе небылицами
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Информация о гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации в Донбассе является небылицами, которые придумывают «злые языки», сидя на «мягких диванах» в Европе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами.
«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений», – написал он, передает РИА «Новости».
«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», – добавил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что как бы «ни трепались европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР – тем более».
Ранее Кадыров оценил ход спецоперации на Украине, отметив, что ВСУ и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике.
Памятник «отцу ВДВ» Маргелову снесут в его родном городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, заявил мэр города Борис Филатов.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».
Василий Маргелов – советский военачальник, генерал армии, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в Днепропетровске (Екатеринославе) в 1908 году в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова, который сам родом из Белоруссии. Маргелов считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи». Удостоен звания Героя Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.
Стало известно, сколько Россия должна перевести денег WADA в 2023 году
Россия в 2023 году должна выплатить WADA более 1,2 млн долларов
Ежегодный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2023 году составит 1 млн 267 тыс. 23 доллара, сообщается на сайте организации.
По плану на 2023 год, наибольшую сумму WADA получит от США – 3,4 млн долларов, Канада – 1,7 млн долларов, Япония – 1,5 млн долларов. Такую же сумму, как и Россия, внесут Великобритания, Германия, Италия и Франция. В 2022 году Россия внесла 1,1 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что WADA временно оправдало антидопинговую организацию Украины по делу о несоответствии.
После серии допинговых скандалов исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российские спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Пушков допустил прямой конфликт России и НАТО из-за действий Макрона
Пушков: Решение Макрона о передаче Киеву БМП AMX-10 чревато втягиванием НАТО в прямую конфронтацию с Россией
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Напомним, в среду Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ответ, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Зеленский назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Юмористы отреагировали на решение Зеленского ввести против них санкции
Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции
Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.
По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.
В то же время юморист и народный артист России Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – заявил народный артист, передает ФАН.
На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.
Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
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Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek.
По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства.
Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования».
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».
В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу.
«А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.
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Медведев показал, как в Конгрессе «тащили свиную тушу»
Медведев прокомментировал новость об избрании нового спикера палаты представителей США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США.
Он отметил длительность этого процесса, сообщается в его Telegram-канале.
По словам Медведева, 15 раундов правящие партии в США выбирали не спикера, а «тащили свиную тушу». Пост Медведев проиллюстрировал картинкой.
Ранее сообщалось, что после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что республиканцы в Конгрессе переживают раскол. Избранному Маккарти придется все время искать компромиссы, а президент США Джо Байден не сможет свободно выделять большие суммы на помощь Украине.
Турция закрыла пролив Босфор для судоходства
Управление береговой охраны Турции временно закрыло пролив Босфор для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана
Управление береговой охраны Турции сообщило о временной приостановке судоходства в проливе Босфор в обе стороны из-за сильного тумана.
Управление информировало, что с 04.35 движение судов в проливе Босфор временно прекращено в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает ТАСС.
В начале декабря главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов. В результате в водах Турции образовался затор из нефтетанкеров. Кроме того, 27 октября Турция также закрывала пролив Босфор для судоходства.
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Кондолиза Райс: Украина полностью впала в зависимость от Запада
Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от поставок техники и оружия Запада, заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.
В статье Washington Post под названием «Время не на стороне Украины» говорится, что хотя реакция официального Киева «на вторжение была героической, а вооруженные силы Украины проявили себя блестяще», экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России, пишет Lenta.Ru.
По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что по итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации.
Политолог и экономист Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность в том, что «в 2023 году она будет лишь усыхать, в том числе территориально». «Во многом происходящее сейчас на Украине напоминает ситуацию 2014 года, но в зеркальном отражении. Тогда Петр Порошенко пытался обнулить экономику Донбасса. А теперь Владимир Зеленский из-за своих политических ошибок обнуляет всю Украину в пределах оставшихся территорий», – заключил Лизан.
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ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20 км.
Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.
В США признали нахождение у власти на Украине нацистского режима
Американский политик Янг: Отрицающие нахождение у власти на Украине нацистского режима под контролем США и НАТО врут
Любой отрицающий нахождение у власти на Украине нацистского марионеточного режима под контролем США и НАТО врет, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Американский политик выразил уверенность, что любой, кто отрицает, что на Украине у власти находится нацистский марионеточный режим, подконтрольный США и НАТО, врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то и другое, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце декабря в МИД России указали на явные проявления нацизма на Украине, закрепленные киевским режимом на законодательном уровне.
Ходаковский рассказал об изменениях в войсках после удара ВСУ по Макеевке
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За решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке.
«Судя по тому, что вчерашний прилет «Хаймарсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет – выводы делаются и меры принимаются», – отмечает Ходаковский. В частности, для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление личного состава.
«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое – дома. Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, перезагрузятся», – уточняет он.
Командир бригады также добавил, что на более высоком уровне власти пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях.
«Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти», – подчеркнул Ходаковский. Он призвал командиров понимать, что «сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, – это их зона ответственности».
Однако при этом гражданские власти также должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и как какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.