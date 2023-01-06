Объявлен победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»

В эфире канала «Россия» прошел финал федерального проекта «Классная тема!», победителем стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Кажешев является создателем собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов. Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина министерством просвещения и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевым, телезрителями и зрителями в студии за всем происходящим наблюдали эксперты: журналист, директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.

Также за шоу наблюдали народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская и народный артист России, актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки. Запись программы будет опубликована 6 января в 18.00 в сообществе проекта во «ВКонтакте».

Ксения Медведева, учитель истории из Петербурга, в наглядной интерактивной форме рассказала о всемирно известных приборах и механизмах, в основе которых лежат изобретения русских ученых. «Блестящая форма образовательного стенд-апа», – так оценил этот урок Мацкявичюс.

Екатерина Лопаткина преподает биологию в Нахимовском училище во Владивостоке. Во время своего открытого урока для демонстрации работы органов чувств человека она использовала яркие и оригинальные примеры с иллюзиями. Помогали в этом Екатерине на сцене Марина Зудина и Елена Подкаминская. Татьяна Рассолова из города Великие Луки учит детей русскому языку и литературе. Во время своего открытого урока на сцене шоу «Классная тема!» Татьяна провела викторину по фразеологизмам.

Юлия Симакова из Белгорода преподает математику. Во время своего открытого урока Симакова перенесла зрителей во дворец индийского султана, где те стали свидетелями шахматной партии и вспомнили разницу между арифметической и геометрической прогрессией.

Наталья Тараканова – учитель химии из Калуги – описала процессы, происходящие с влюбленным человеком в жанре романтическо-детективной истории. «Море дофамина в моем мозге, море удовольствия, спасибо», – так прокомментировал выступление Натальи Василий Ключарев.

Учитель географии из Подольска Павел Красновид пригласил собравшихся заглянуть в будущее и стать зрителем обычного прогноза погоды на межгалактическом канале «Россия». А Аслан Кашежев из Нальчика рассказал о трех законах Ньютона. Он выступил в формате познавательного стенд-апа под музыку Максима Дунаевского из отечественного мини-сериала «Д'Артаньян и три мушкетера».