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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году до 5,2%
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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП КНР в 2023 году увеличится на 5,2%, в 2024 году темпы роста прогнозируются на уровне 4,5%, говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Фонд улучшил прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году на 0,8 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своими октябрьскими оценками, прогноз на 2024 год остался без изменений. В 2022 году ВВП КНР, по оценкам МВФ, увеличился на 3%, передает ТАСС.
По мнению экспертов фонда, замедление роста реального ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года предполагает снижение прогноза роста в 2022 году на 0,2 п. п. до 3%, это первый раз более чем за 40 лет, когда темпы роста Китая ниже среднего мирового показателя.
Согласно прогнозам аналитиков МВФ, экономический рост в Китае в 2023 году ускорится до 5,2% за счет быстрого улучшения мобильности, в 2024 году замедлится до 4,5%, а в среднесрочной перспективе установится на уровне ниже 4% на фоне снижения динамичности бизнеса и медленного прогресса в области структурных реформ.
Как отметили авторы доклада, экономическая активность в Китае замедлилась в последнем квартале 2022 года на фоне вспышек COVID-19 в Пекине и других густонаселенных районах страны. Кроме того, по оценке экспертов фонда, инвестиции в недвижимость продолжали сокращаться, а реструктуризация застройщиков идет медленно на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости. В результате, замедление экономического роста Китая привело к снижению темпов роста мировой торговли и международных цен на сырьевые товары, подытожили аналитики МВФ.
Напомним, в декабре минувшего года экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил шансы США обогнать Китай по росту ВВП.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок
Вальдемар Гердт: Подконтрольная Вашингтону Бербок вредит Шольцу
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Анналена Бербок – ставленница Вашингтона, слишком часто переходившая дорогу Шольцу. Вероятно, канцлер готовится к ее скорому увольнению, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно фиксирует ошибки главы МИД Анналены Бербок.
«Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Очевидно, что именно такая глава внешнеполитического ведомства и нужна заокеанским кураторам. Бербок фактически является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не той, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.
«Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник.
«При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.
«Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.
Ранее стало известно, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». Об этом сообщает издание Bild, подчеркивая, что Шольц принципиально не выступает с публичной критикой министров вне зависимости от степени раздражения их высказываниями.
Указывается, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков, также вызвали «бурное» недовольство.
Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).
Информация о разногласиях Бербок и Шольца появилась практически сразу, как их правительство начало работу. Тогда первым камнем преткновения стала судьба газопровода «Северный поток – 2».
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Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО
Военный эксперт Кнутов: Размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к катастрофическим последствиям
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ВСУ используют устаревшие системы ПВО, размещают их в жилых секторах, а украинские ракетчики не отличаются профессионализмом. Эти факторы из раза в раз приводят к трагедиям, заявили газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Бартош. Ранее стало известно о попадании украинской ракеты ПВО в жилой дом в Харькове.
«Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве «живого щита». И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие ее здания», – сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такое расположение ПВО приводит к трагическим последствиям, в частности гибели гражданского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полета. Многие попросту неисправны», – отмечает эксперт.
«Украинские системы наведения также нельзя назвать современными. Противник использует модель С-300 1978 года. Разработка устарела как в физическом плане, так и в моральном – существуют более новые модификации, которые работают несколько иначе», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, случаи попадания ракет ПВО Украины по домам – следствие желания ВСУ спрятать собственное вооружение в спальных районах. А устаревшая техника делает ситуацию все более непредсказуемой и опасной», – акцентирует Кнутов.
«Первопричина произошедшего, на мой взгляд, заключается в неквалифицированных действиях украинских ракетчиков, которые управляют системой ПВО. Подобное мы уже видели в Польше. Кроме того, допускаю, что и сами ракеты могут быть неисправны, поскольку у Украины достаточно устаревшая модель комплексов С-300», – рассказывает член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник не исключил, что ВСУ в какой-то мере заинтересованы в повторении подобных трагедий. «Киевское руководство каждый раз пытается обвинить Россию в том, что очередная ракета попала в жилой дом. Это приносит определенный медийный эффект. А собственные граждане Зеленского давно не волнуют», – заключил Бартош.
Ранее в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате трагедии погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.
Напомним, 15 января также в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. Позже, однако, он извинился за свои слова, написав заявление об уходе с поста.
Ранее, 29 декабря, белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины. В качестве одной из версий произошедшего, Минобороны страны рассматривал непреднамеренный пуск снаряда ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты. В то же время, возможность провокации не отрицалась. В ноябре в результате падения украинской ракеты ЗРК С-300 на территории Польши было убито два мирных жителя.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января признался, что система противовоздушной обороны является слабым местом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские ракетчики из раза в раз допускают критические ошибки.
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Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток
«Коммерсант»: Нефтяники забеспокоились из-за массовых отказов ОАО РЖД принимать нефтепродукты в восточном направлении
Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.
По информации «Коммерсанта», с такими проблемами столкнулись ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники издания отметили, что вопрос поднимался в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако проблема не решена.
Так, 23 января глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову пишет о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ. Он сообщил, что около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах. При этом, по его словам, со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».
В письме указано, что среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц – 65% от суточной отгрузки завода. Дюков назвал этот показатель критичным, добавив, что в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».
Дюков призвал «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.
В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». Там отметили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет «с учетом приоритетов». В компании заявили, что по итогам прошлого года удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%.
В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, что для перенаправления российских грузов с европейского на восточное направление требуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.
МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера
Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, которые, следуя заданию неизвестных из мессенджера Telegram, повредили железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.
Трое несовершеннолетних жителей Чехова повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, передает ТАСС.
По данным ведомства, ученики восьмого класса вступили в контакт в Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Школьники исполнили поручение и засняли все на видео. Не уточняется, о какой сумме шла речь.
В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.
В УФСБ отметили, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Статьи предусматривают уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских подростков вовлекают в опасные проукраинские акции через Telegram-каналы.
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin, следует из заявления американского министерства обороны.
В сообщении говорится, что версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прошедший запуск стал финальным испытательным полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).
В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
Напомним, в ноябре армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 14,357 млн долларов для пополнения арсенала РСЗО HIMARS вместо отправленных Украине.
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
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«В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.
В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.
«Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.
По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.
«Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара
Пушилин: Российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские подразделения продолжают продвижение на Угледарском направлении, и сейчас, по его словам, можно говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара, передает «Донецкое агентство новостей».
Врио главы ДНР сообщил также, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовые формирования действуют там и днем, и ночью, идут позиционные противостояния, на основных участках идет продвижение вперед, передает ТАСС слова Пушилина.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
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Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским
Президент Хорватии: Международное сообщество аннексировало Косово и Метохию
Международное сообщество аннексировало автономный сербский край Косово и Метохию, а Крым никогда не будет украинским, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Мы аннексировали Косово, мы и международное сообщество. Его отняли у Сербии. Кто это сделал, как не мы, мы же признали Косово? <...> Я не ставлю под вопрос само Косово, но целую концепцию», – передает ТАСС слова Милановича, отметившего, что суть проблемы не меняется, назови это «аннексией или экспроприацией».
«Под сомнение ставится вся концепция, о которой кто-то думает, что он прав. Так и Крым – Крым больше никогда не будет украинским. И это говорят ведущие немецкие генералы», – добавил президент Хорватии.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.