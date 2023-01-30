Эксперты оценили изменение рынка жилья в России

Тенденция роста цен на недвижимость усилилась к концу 2020 года, а в 2022-м наблюдается спад спроса как на первичном, так и на вторичном рынке жилья в России, в связи с этим к концу прошлого года застройщики начали предлагать скидки на новостройки, так как прогнозируется их профицит. Такие данные представила группа специалистов Факультета городского и регионального развития ВШЭ.

Аналитики поясняют, что с началом эпидемии коронавируса, локдауном и ростом неопределенности фиксировалось резкое снижение количества сделок на рынке жилья. Например, в Москве в апреле 2020 года только по сделкам ДДУ произошел спад на 46%. Это сопровождалось и снижением реальных располагаемых доходов населения. Строительная отрасль также оказалась под ударом – нарушенные цепочки поставок, рост цен на стройматериалы, отток иностранных рабочих, передает «Сити».

Государством было принято решение стимулировать продажи через программу льготной ипотеки. Для решения вопроса по поручению президента РФ было принято решение об открытии такой программы на срок до 01 ноября 2020 года; в октябре 2020 года программа была продлена до июля 2021 года (уточним, что помимо этой программы действовали также и другие меры поддержки, а также более адресные программы). Это действительно подтолкнуло спрос и оживило рынок, отмечают эксперты.

Однако продление этой программы несколько раз подряд (сейчас до 1 июля 2024 года) и расширение спектра ее применения привело не только к росту цен, но и к рекордному расширению планов по строительству.

Тенденция роста цен на недвижимость тем более усилилась к концу 2020 года, поскольку ожидалось вступление в силу с 1 января 2021 года закона о налоге на превышение доходов (в частности, по вкладам) 1 млн руб.

Однако, продолжают аналитики, уже в марте 2022 года началось резкое снижение спроса, притом как на первичном, так и на вторичном рынке. Особенно явно эта тенденция была видна на московском рынке, который в силу своей инвестиционной привлекательности сильно «перегрет».

На сегодняшний день можно прогнозировать профицит новостроек: в конце 2022 года застройщики предлагали скидки до 35% на новостройки. Цены идут вниз, а заложенные в планах застройщиков рекордные квадратные метры требуют пересмотра.

Исследователи в сложной экономической обстановке, в которой сейчас находится Россия, предлагают пересмотреть подход к субсидированию ипотеки.

«Во-первых, сделать субсидии адресными, направленными на поддержку тех групп, которым действительно требуется повысить доступность жилья; субсидирование спекулятивного спроса должно быть как минимум существенно сокращено», – говорится в материале.

Также необходим более гибкий подход как минимум на уровне регионов с учетом их запросов и потребностей; одинаковая субсидируемая ставка для всех регионов снова способствует перетеканию инвестиционных денег только в определенные из них.

«В-третьих, стоит обратить внимание на тенденцию уменьшения средней площади продаваемых квартир: по разным данным, средняя площадь квартир в новостройках в России постоянно сокращалась и на сегодняшний день составляет около 50 кв. м, динамика по Москве за период с 2019 по 2022 год показана на графике ниже. При решении задачи увеличения квадратных метров вводимого жилья теряется качество отдельных квартир, а доступное жилье должно быть также и комфортным», – заключили эксперты.