В России за сутки госпитализировали 380 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 380 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 380 человек, что 23,2% меньше по сравнению с 29 января.

Выписан в связи с выздоровлением 3861 человек, это на 6,9% больше по сравнению с 29 января. «Выявлено 5979 новых случаев COVID. Подтверждено 38 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 495 человек, что на 49,9% меньше по сравнению с 28 января.

Показатель госпитализации за минувшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 3,8, увеличившись в сравнении с предыдущей на 8,6%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю (на 100 тыс. населения) составил 31,2, увеличившись в сравнении с предыдущей на 19,9%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте, в том числе в 16 регионах выше, чем в среднем по стране.