Видео с дракой в московском метро заинтересовалась полиция

Полиция разыскивает участников драки в московском метро

Полиция изучает видеозапись из московского метро, на которой мужчина в вагоне у станции «Курская» избивает ногами двух человек, заявили в ГУМВД Москвы.

Видеозапись из метро, на которой мужчина избивает ногами двух человек на станции метро «Курская», заинтересовало полицейских.

В ГУМВД Москвы отметили, что полицейские устанавливают дату происшествия, а также всех участников инцидента, передает РИА «Новости».

В апреле в метро Москвы произошла драка с участием 21-летнего молодого человека и 42-летней женщины, предполагаемого зачинщика задержали.