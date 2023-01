В Польше сообщили о прибытии истребителей F-35 из Нидерландов США призвали возобновить переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО 27 января 2023, 20:23 Текст: Вера Басилая

Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС. Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее. «Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции. Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ 25 января 2023, 15:08

Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams. «Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт. «Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов. «Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт. «В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник. «Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов. Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления. Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую. Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами. Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки. «Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби. Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard. На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России. Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС. «Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков. Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет. Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.

Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС. Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов. Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.

Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге. Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС. Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться». Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей.

Американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний, сообщила газета The Wall Street Journal. Как пишет WSJ, помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер сообщила турецким чиновникам во время декабрьского визита в Турцию, что граждане Турции рискуют сесть в тюрьму, получить штраф и потерю экспортных привилегий, если будут заправлять и ремонтировать самолеты американского производства, летающие в Россию и Белоруссию и обратно, передает ТАСС. Издание подчеркивает, что попытка надавить на Турцию – это ключевой тест на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в долгосрочной изоляции России, или Москва найдет способ продолжать экономическую деятельность с помощью других стран. Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.

Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары. Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

США не усматривают никаких признаков того, что Россия собирается атаковать НАТО или использовать оружие массового уничтожения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби сказал, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких признаков того», что Москва собирается нанести удар по территории НАТО. Однако США привержены принципам коллективной обороны НАТО, заявил он, отметив, что Вашингтон принял решение «направить дополнительно 20 тыс. американских военных на Европейский континент», эти силы «все еще находятся там». В целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных, сказал он. Также в США не увидели «никаких признаков того», что у России есть «какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, ожидает ли администрация США попыток Киева проводить операции в том числе в Крыму, Кирби сказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но не диктуют, где конкретно наносить удары. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого участия НАТО в конфликте на Украине «не будет», введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены.

Поставка танков Киеву свидетельствует о том, что Запад участвует в войне против России, это ставит судьбу украинских властей в зависимость от США, считает колумнист британской газеты «Гардиан» Мартин Кеттл. Кеттл пишет, что передача Украине западных танков не поможет как можно скорее завершить конфликт. Среди причин он называет длительную доставку танков на фронт, которая займет несколько месяцев, а также немногочисленность передаваемых танков. Он отмечает, что всего будет передано лишь 100 машин, которых вряд ли будет достаточно для нанесения поражения России, передает ТАСС. Кеттл подчеркнул, что украинские войска нельзя считать «марионетками, действующими в интересах Запада», но поставка танков говорит о том, что конфликт перешел в стадию «войны Запада против России». Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Сообщалось, что киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев.

В мире чрезвычайно напряженная и тревожная ситуация, в данный момент ее развитие не сулит разрядки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, особенно обстановка накалилась в Европе, а при выбранном НАТО во главе с США курсе разрядки ситуации не видно, передает ТАСС. Ранее президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, в центре внимания была безопасность Украины, передает ТАСС. «Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт. Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден.

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине являются ложью, заявила спикер МИД России Мария Захарова. По словам представителя ведомства, заявления Столтенберга являются преступным лицемерием и уходом от неудобной темы. Кроме того, Захарова указала на то, что подобные заявления ис

Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что акция с сожжением корана в Швеции – расистская, и ее нельзя объяснить как свободу мнений, так как это не имеет к выражению мнения никакого отношения, передает ТАСС. По словам министра, те, кто оправдывают акции, являются соучастниками преступления. Швеция же стала партнером, допустив это отвратительное действие. В связи с этим, продолжил Чавушоглу, Турция не видит смысла в переговорном процессе в рамках трехстороннего механизма по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее дипломатический источник сообщил, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары. Новости СМИ2 Столтенберг анонсировал увеличение расходов НАТО Столтенберг: Страны НАТО в июле могут поставить новую «амбициозную» цель по расходам на оборону 25 января 2023, 10:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Страны НАТО в ходе летнего саммита в Вильнюсе могут поставить перед собой более «амбициозную» цель по расходам на оборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле появится новая амбициозная цель по расходам на оборону, потому что все видят, что страны должны инвестировать больше, передает ТАСС. Он выразил уверенность, что на встрече удастся прийти к соглашению. Столтенберг заявил также, что НАТО не является и не будет воюющей на Украине стороной. «Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», – сказал он. Ранее Столтенберг заявил, что необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя. В Турции опровергли получение отдельной заявки Финляндии на вступление в НАТО Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не получала отдельной от Швеции заявки Финляндии для вступления в НАТО 26 января 2023, 15:45 Текст: Александра Юдина

В Турции не получали никаких предложений от представителей Финляндии касательно возможности согласовать заявку на вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, ведомство не имеет никаких официальных заявок, поэтому в данный момент темы для обсуждения нет. Министр добавил, что с Финляндией Анкара испытывает меньше проблем во время процесса присоединения к альянсу, чем со Швецией, передает РИА «Новости». Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом. Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг. Новости СМИ2 В Польше сообщили о прибытии истребителей F-35 из Нидерландов 27 января 2023, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

На польскую территорию прибыли нидерландские истребители F-35 для участия в натовской миссии воздушного патрулирования Enhanced Air Policing, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Мариуш Блащак. Истребители прибыли на 22-ю базу тактической авиации в Мальборке, они будут поддерживать Войско Польское в защите неба в рамках миссии НАТО, заявил Блащак, передает ТАСС. По его словам, польские пилоты вскоре также пересядут на F-35. Ранее Нидерланды заявили, что направят в Польшу восемь F-35 для участия в натовской программе по усилению на восточном фланге.