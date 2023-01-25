Памфилова заявила о начале формирования избиркомов в новых регионах

В новых российских регионах началось формирование избирательных комиссий разного уровня, приняты законы и указы губернаторов, регулирующие этот вопрос, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«В новых четырех субъектах страны сейчас уже приняты региональные законы, указы высших должностных лиц, которые регулируют порядок формирования и количественный состав избирательных комиссий. Мы будем помогать коллегам на всех этапах», – цитирует Памфилову сайт «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

По данным председателя ЦИК, в этом году в России будут формироваться более 92 тысяч УИК. «Не менее половины состава членов комиссий должны представлять политические партии, в первую очередь, парламентские – этот процесс очень важен, и никто не вправе нарушать закон России», – напомнила Памфилова.

Она добавила, что ЦИК направит законодательным органам власти регионов и губернаторам письмо о том, чтобы этот принцип четко соблюдался.

Глава ЦИК также подчеркнула, что к Единому дню голосованию и предстоящим президентским выборам необходимо провести системное и глубокое обучение членов комиссий, «предстоит огромная работа».

Напомним, новые субъекты РФ на минувшей неделе начали приводить законодательство в соответствие с российским. Зампредседателя Общественной палаты ЛНР, директор Луганской гимназии №30 Лина Вокалова подчеркивала, что общественники ЛНР считают крайне важным принятие закона, который, опираясь на российское федеральное законодательство, регламентирует организацию деятельности и полномочий избирательных комиссий.

«Наша Общественная палата уже готовится к предстоящей избирательной кампании: будем разъяснять законодательство, рассказывать о правах и обязанностях избирателей, начнем готовить общественных наблюдателей, развивать сообщество электоральных экспертов. Эту многоплановую и ответственную работу мы не мыслим без взаимодействия с ассоциацией НОМ, с ОП РФ», – отмечала эксперт НОМ.