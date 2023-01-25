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Столтенберг анонсировал увеличение расходов НАТО
Столтенберг: Страны НАТО в июле могут поставить новую «амбициозную» цель по расходам на оборону
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Страны НАТО в ходе летнего саммита в Вильнюсе могут поставить перед собой более «амбициозную» цель по расходам на оборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле появится новая амбициозная цель по расходам на оборону, потому что все видят, что страны должны инвестировать больше, передает ТАСС. Он выразил уверенность, что на встрече удастся прийти к соглашению.
Столтенберг заявил также, что НАТО не является и не будет воюющей на Украине стороной. «Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя.
Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
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Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
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В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Так, Столтенберг назвал действия Эрдогана незаконными, указывая на то, что в Североатлантическом альянсе во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. Генсек НАТО заявил, что Анкара поступает неподобающе, а сама Швеция осуждает действия турецких властей, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
В России оценили готовность Финляндии идти в НАТО без Швеции
Политолог Межевич: Ошибки шведов заставляют США тащить финнов в НАТО в одиночку
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Неправильная реакция шведских властей на сожжение Корана сулит им большие проблемы со вступлением в НАТО. Вашингтон, осознавая это, попытается протянуть Финляндию в альянс отдельно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что Хельсинки рассматривает возможность вступления в НАТО без Стокгольма.
«Идею координации военной политики со шведами финны выдвигали еще 100 с лишним лет назад, когда они только обрели независимость. Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
«Для США это не самый плохой вариант. Если Финляндия вступит в НАТО, то вместе с Эстонией она сможет перекрыть России выход из Финского залива. Конечно, это будет нарушением всех международных норм, но Вашингтон это устроит», – рассуждает Межевич.
«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – подчеркнул он.
«У финнов и шведов национальные связи гораздо ближе. Несмотря на то что шведов в Финляндии не так уж много, шведский язык является одним из двух государственных языков. Человека со шведским языком поймут в Финляндии лучше, чем с английским», – добавил эксперт.
«Но шведская глупость дала свои плоды. Теперь у Эрдогана есть серьезные аргументы по недопущению их в НАТО, а Хельсинки и Вашингтон будут пытаться выбраться из этой ситуации и достичь своих целей», – резюмировал Межевич.
Ранее стало известно, что Хельсинки может рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции, цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто издание NRK. Глава ведомства осудил протестующих, сжегших Коран в Стокгольме, сказав, что они «играют с безопасностью скандинавских держав».
Тем не менее Хаависто отметил, что до сих пор надеется на одновременное вступление двух государств в состав альянса. Интересно, что еще в июне Финляндия демонстрировала более четкую позицию: тогда президент страны Саули Ниинисте полностью исключил возможность вхождения Хельсинки в НАТО без Стокгольма.
Подвижки мнения объяснимы существенным обострением в отношениях Швеции и Турции. Так, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ждать поддержки Анкары после «грязных акций, оскорбляющих не только мусульман, но и всех людей» в столице страны.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, чем президент Эрдоган ответит на действия Шведов и как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток.
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Глава Минобороны Германии выступил против вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он подчеркнул, что этот принцип действует и сегодня. Писториус также добавил, что Германия оказывает существенную помощь Киеву, а также лидирует по объему оказанной помощи, сообщает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
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Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
Франция и Германия решили отправить войска в Литву и Румынию на учения
Декларация по итогам заседания франко-германского Совета министров: Франция и Германия проведут в Литве и Румынии учения
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Армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения, говорится в декларации, принятой двумя странами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.
В декларации говорится, что армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Переброску войск предполагается провести под предлогом «поддержки союзников» на востоке, укрепления «оборонных» возможностей Европы и европейской составляющей НАТО, передает ТАСС.
Париж и Берлин также договорились провести совместные франко-германские учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные маневры Франция и Германия объяснили стремлением продемонстрировать поддержку международного порядка, основанного на международном праве в этой важной зоне мира.
В принятом двумя странами документе также говорится, что Франция и Германия обновят стратегию борьбы с террористической угрозой в зоне Сахеля. Кроме того, Париж и Берлин договорились работать над укреплением сотрудничества в космосе в интересах обороны и безопасности, а также в области кибербезопасности.
Напомним, в прошлую пятницу появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.
Нидерланды объявили об отправке в Польшу истребителей F-35
Минобороны Нидерландов заявило о поставке восьми истребителей F-35 в Польшу
Принадлежащие Нидерландам восемь истребителей F-35 будут направлены в Польшу для участия в программе усиления НАТО на восточном фланге, сообщило голландское Минобороны.
В ведомстве отметили, что четыре истребителя будут доступны в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, два из них будут постоянно находиться в состоянии боевой готовности для перехватов, передает ТАСС.
Другие четыре самолета будут направлены для осуществляемой совместно с партнерами программы обучения по усилению присутствия НАТО на восточном фланге.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.
До этого Нидерланды объявили о поставках двух систем ПВО Patriot Украине.
Турция отказалась пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО
Правительство Турции не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО до периода, когда в республике стартуют выборы президента в мае 2023 года, сообщает газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января, а также поступивших заявлений по этому поводу официальных лиц в Анкаре Швеции не стоит ждать поддержки США и других западных стран по поводу ускоренного режима вступления в НАТО, передает ТАСС.
Так, планы Швеции вступить в НАТО полностью стали зависеть от одобрения парламентом Турции заявки на принятие в НАТО, которую турецкая страна предоставит только после шагов Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, однако до турецких выборов этого не произойдет, заключает газета.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО
Бывший премьер Британии Джонсон изменил мнение о вступлении Украины в НАТО
Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Будучи премьером Британии Борис Джонсон заявлял, что вступление Украины в альянс «даже близко невозможно». В своей статье для Mail он написал, что из-за многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО на Украине наступил кризис, передает РИА «Новости».
Джонсон заявил, что теперь ясно, что Украина должна присоединиться к альянсу ради ясности, стабильности и долгосрочного мира.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.