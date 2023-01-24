Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играет Лондон и Вашингтон, и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

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  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

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  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Запад устал от украинского воровства

    президент Белоруссии


    Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении

    «НАТО воюет на Украине»


    МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий

    Видео

    возвращение военной мощи


    Япония создает новые угрозы для России

    экономия электроэнергии


    Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

    украинский кризис


    Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

    испорченные отношения


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    вывод войск


    Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

    отечественная медицина


    Ирина Алкснис: Болеть и лечиться лучше в России

    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

    выйти из тупика


    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя

    Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
    		    24 января 2023, 14:19
    Фото: REUTERS/Johanna Geron
    Текст: Вера Басилая

    Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).

    Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.

    До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.

    Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
    Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
    		    23 января 2023, 15:05
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».

    «372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.

    Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.

    При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.

    Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.

    Коментарии (62)
    Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
    Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
    		    24 января 2023, 08:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».

    Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.

    Коментарии (28)
    В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
    Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
    		    24 января 2023, 03:57
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.

    Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.

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    Стало известно об отказе ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем
    Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожье

    24 января 2023, 09:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, где продолжаются активные действия российских сил, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска массово отказались выдвигаться для оборудования позиций в селах Малиновка и Червоное под Гуляйполем, передает ТАСС.

    По словам Рогова, ранее 102-я бригада стояла во второй линии, на первой располагались части из мобилизованных жителей Запорожской области. Военнослужащие бригады, названой в честь гауптмана Дмитро Витовкого (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской импери), аргументировали отказ выдвигаться на позиции тем, что «пусть тут умирают запорожские», а сами они во второй линии «постоят и поконтролируют».

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия Российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

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    Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
    Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
    		    23 января 2023, 22:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.

    Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.

    Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.

    Коментарии (51)
    Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
    Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
    		    24 января 2023, 11:16
    Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.

    «Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.

    «Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.

    В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).

    «Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.

    «Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.

    «Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.

    Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев. 

    «Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.

    «Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК»

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.

    «Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.

    Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».

    Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.

    Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.

    Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.

    Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.

    Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

    Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.

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    Коментарии (13)
    Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
    Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
    		    23 января 2023, 16:24
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.

    По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.

    Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.

    Коментарии (30)
    В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
    		    24 января 2023, 13:03
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    «Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.

    Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.

    Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.

    Коментарии (10)
    Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
    		    24 января 2023, 11:18
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».

    На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».

    Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.

     

    В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.

    Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.

    Коментарии (9)
    МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий
    Полянский: Запад пересек еще не все красные линии в украинском кризисе
    		   24 января 2023, 08:58
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Такую позицию обозначил в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россия посылает все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, при том «наиболее красные» границы еще не пересечены, «а в случае с ядерными державами, если вы хотите обострения конфликта, необходимо просчитывать все варианты», отметил он.

    Полянский добавил, что поставка на Украину западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но грозит прямым вовлечением Запада в конфликт, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «Россия не хочет прямого столкновения» с Североатлантическим альянсом, «НАТО делает аналогичные заявления», но при этом и оружие, и обслуживающие его военные продолжают отправляться Киеву.

    Полянский подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в оперативное планирование» украинских военных, страны НАТО также «предоставляют Киеву разведданные», то есть «НАТО фактически воюет на Украине», поскольку там находятся западные советники, наемники и ЧВК.

    Ранее обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek написал, что США и НАТО пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины.

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    В Германии назвали сроки замещения газа из России
    Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года
    		    23 января 2023, 17:29
    Фото: dpa/TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.

    Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.

    Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.

    Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берлин пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.

    Подобные решения приведут к росту цен на рынке, предположил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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    Дроны ВС России смогли вычислить иностранных наемников по сотовым телефонам
    В Минобороны заявили, что дроны Российской армии вычисляют иностранных наемников по мобильным телефонам

    24 января 2023, 09:35

    Текст: Александра Юдина

    Операторы БПЛА российских военных осуществляют поиск местоположения иностранных наемников по зарубежным номерам мобильных телефонов с помощью бортового оборудования, сообщает Минобороны.

    Из видеозаписи опубликованного ведомством ролика следует, что процедура состоит из нескольких этапов: распаковка и сборка БПЛА и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение поставленной боевой задачи, при которой осуществляется управление БПЛА операторами на наземном пункте управления, а после – рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение беспилотника с приземлением парашютным способом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам командира отделения беспилотников с позывным «Старый», в данный момент обнаружены аппараты Чехии. Разведка выяснила, что это было скопление наемников, цели были уничтожены.

    Уточняется, что обнаружить абонентов связи стандартов GSM и LTE помогает бортовое оборудование «Орлан-10».

    «После передачи выясненных координат военные ожидают командования из центра – работать по ним или нет, и довести доразведку самолетом с камерой», – объяснил командир.

    Напомним, в России создали модульную видеосистему раннего обнаружения и идентификации летающих БПЛА, которая предназначена для защиты периметра критически важных объектов.

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    ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
    Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье

    23 января 2023, 19:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.

    Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.

    Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.

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    В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
    Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
    		    24 января 2023, 00:58
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.

    Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».

    В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.

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    Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении
    		    24 января 2023, 12:55
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков, заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко.

    Он подчеркнул, что не знает, зачем это Украине, так как, с одной стороны, украинские власти «пакт о ненападении предлагают заключить», а с другой стороны, «готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков)», передает его слова агентство БелТА.

    Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины. При этом в Киеве до этого заявляли, что совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины.

    В декабре прошлого года в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.

    Как заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев, Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны украинских военных в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300.

    В октябре прошлого года Лукашенко указывал: Украина сосредоточила у границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. В середине ноября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо проинформировал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях» и «начинают взрывать все мосты на Волынском направлении». На прошлой неделе погранкомитет сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Фиксируется стрельба из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной украинской территории.  О том, что провокационные инциденты на границе происходят все чаще, в декабре прошлого года говорил и президент Белоруссии.

    В октябре 2022-го Лукашенко и его российский президент Владимир Путин договорились задействовать совместную группировку, которая была предусмотрена Союзным договором, и де-юре функционировала с 2000 года. Реальное развертывание РГВ объяснено обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

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