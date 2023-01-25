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Молдавия решила пересмотреть стратегию безопасности
Министр обороны Носатый: Молдавия нуждается в военных союзах из-за ситуации на Украине
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Молдавии необходимо пересмотреть военную стратегию, усилить армию и найти военных союзников, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
Как заявил Носатый, события на Украине заставили Молдавию пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности, а статус нейтралитета оставил страну с системой обороны, не отвечающей современным реалиям, передает ТАСС.
Комментируя дискуссии о присоединения к НАТО, Носатый обратил внимание, что на данном этапе Молдавия может ограничиться другими союзами, поскольку к вступлению в альянс не готова технически, а главным препятствием этом пути является остается отсутствие поддержки со стороны большинства граждан.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.
Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
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На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.
В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.
В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.
«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.
В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.
Медведев: Россия наращивает поставки беспилотников для нужд армии
Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для нужд ВС России в СВО
Количество поставляемых российской армии в зоне спецоперации беспилотников растет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Предприятия военно-промышленного комплекса увеличивают поставки в ВС России разведывательных и ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд СВО, сообщил Медведев в своем Telegram-канале.
В ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза ранее заявил, что у России достаточно вооружений, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что за российским производством беспилотников и производством вооружений в целом «все наблюдают». Противники России периодически делают заявления о том, что у страны осталось «то одного, то другого» на два с половиной раза. «Вот, хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего», – сказал он по итогам поездки в Ижевск.
«И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев отмечал, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США.
Появились сведения о поставленной «Адмиралу Горшкову» задаче
Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР
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Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.
По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.
Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.
Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.
Чехия отказалась поставлять Украине обещанные Германией танки Leopard 2
Премьер Чехии заявил о невозможности поставить Киеву обещанные Германией танки Leopard 2
Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что невозможно отправить «Леопарды» Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.
Между тем СМИ сообщили, что Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире
Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.
Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
«Рособоронэкспорт» начал продвижение 15 новых образцов российского вооружения
«Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина
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«Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.
Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.
Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.
Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск
Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.
Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.
Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.
Песков заявил о действующих задачах указа о частичной мобилизации
Частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв в рамках частичной мобилизации проводился до достижения установленной численности, нужной для выполнения Вооруженными силами поставленных задач, Минобороны сообщало о достижении такой численности, в связи с этим призыв в рамках частичной мобилизации был остановлен, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля уточнил, что частичная мобилизация также включает в себя другие мероприятия, нужные для обеспечения задач ВС России. Это связано «с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное», и в «этой части это продолжает работать».
Сам процесс частичной мобилизации был завершен, тут нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента неоднократно заявлял, что в ходе проведения частичной мобилизации уже набрано необходимое количество человек. По его словам, слухи о якобы новой мобилизации намеренно и искусственно нагнетают из-за рубежа.
ВС России получили тепловизоры нового поколения для танков
В ВС России начались первые поставки тепловизоров нового поколения для танков
Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ, входит в «РАТМ Холдинг») начал поставку в ВС России тепловизионных приборов нового поколения ТКН-3ТП, сообщили в пресс-службе предприятия.
Как сообщили в пресс-службе, контракт на производство тепловизоров в настоящее время находится на исполнении, первые партии приборов были поставлены в конце 2022 года, передает ТАСС.
На предприятии добавили, что современные танки с ПНВ имеют демаскирующие признаки и обнаруживаются противником, в то время как на РОМЗ разработали и наладили производство тепловизионного прибора ТКН-3ТП, позволяющего распознавать цели на расстоянии более километра.
Ранее сообщалось, что российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов.