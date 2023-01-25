Молдавия решила пересмотреть стратегию безопасности

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25 января, среда  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

Сергей Лавров начал свое африканское турне с ЮАР Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Сразу после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой, а также тайным визитом в ЮАР загадочного российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия. А обслуживает интересы Вашингтона в ЮАР либеральная оппозиция этой страны. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...
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Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Молдавия решила пересмотреть стратегию безопасности

    Министр обороны Носатый: Молдавия нуждается в военных союзах из-за ситуации на Украине

    25 января 2023, 10:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Молдавии необходимо пересмотреть военную стратегию, усилить армию и найти военных союзников, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

    Как заявил Носатый, события на Украине заставили Молдавию пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности, а статус нейтралитета оставил страну с системой обороны, не отвечающей современным реалиям, передает ТАСС.

    Комментируя дискуссии о присоединения к НАТО, Носатый обратил внимание, что на данном этапе Молдавия может ограничиться другими союзами, поскольку к вступлению в альянс не готова технически, а главным препятствием этом пути является остается отсутствие поддержки со стороны большинства граждан.

    Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО.

    Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
    Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
    		    24 января 2023, 21:14
    Фото: Imago Images/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.

    По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».

    Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.

    Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.

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    Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
    Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
    		    22 января 2023, 12:15
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

    Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

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    Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
    		    24 января 2023, 22:11
    Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.

    «И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.

    Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера. 

    Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.

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    Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
    Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
    		    24 января 2023, 02:32
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».

    На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.

    В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.

    В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.

    Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.

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    «Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
    Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    		    25 января 2023, 09:11
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.

    В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».

     

    Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

    В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.

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    Медведев: Россия наращивает поставки беспилотников для нужд армии
    Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для нужд ВС России в СВО

    24 января 2023, 16:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество поставляемых российской армии в зоне спецоперации беспилотников растет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Предприятия военно-промышленного комплекса увеличивают поставки в ВС России разведывательных и ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд СВО, сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

     

    В ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза ранее заявил, что у России достаточно вооружений, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что за российским производством беспилотников и производством вооружений в целом «все наблюдают». Противники России периодически делают заявления о том, что у страны осталось «то одного, то другого» на два с половиной раза. «Вот, хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего», – сказал он по итогам поездки в Ижевск.

    «И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.

    Ранее Медведев отмечал, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США.

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    Появились сведения о поставленной «Адмиралу Горшкову» задаче
    Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР
    		    23 января 2023, 03:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.

    По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.

    Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.

    В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.

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    Чехия отказалась поставлять Украине обещанные Германией танки Leopard 2
    Премьер Чехии заявил о невозможности поставить Киеву обещанные Германией танки Leopard 2

    24 января 2023, 19:24

    Текст: Вера Басилая

    Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

    Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что невозможно отправить «Леопарды» Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.

    Между тем СМИ сообщили, что Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин.

    Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.

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    Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
    Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире

    24 января 2023, 20:14

    Текст: Вера Басилая

    Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

    «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.

    Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.

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    В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
    Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
    		    23 января 2023, 13:19
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».

    Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

    До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.

    В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.

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    Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск

    24 января 2023, 14:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.

    «Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.

    Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.

    Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».

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    «Рособоронэкспорт» начал продвижение 15 новых образцов российского вооружения
    «Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина
    		    23 января 2023, 12:27
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.

    Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.

    Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».

    Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.

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    Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск

    24 января 2023, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.

    Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.

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    Песков заявил о действующих задачах указа о частичной мобилизации

    23 января 2023, 12:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Призыв в рамках частичной мобилизации проводился до достижения установленной численности, нужной для выполнения Вооруженными силами поставленных задач, Минобороны сообщало о достижении такой численности, в связи с этим призыв в рамках частичной мобилизации был остановлен, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уточнил, что частичная мобилизация также включает в себя другие мероприятия, нужные для обеспечения задач ВС России. Это связано «с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное», и в «этой части это продолжает работать».

    Сам процесс частичной мобилизации был завершен, тут нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, заключил Песков.

    Ранее пресс-секретарь президента неоднократно заявлял, что в ходе проведения частичной мобилизации уже набрано необходимое количество человек. По его словам, слухи о якобы новой мобилизации намеренно и искусственно нагнетают из-за рубежа.

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    ВС России получили тепловизоры нового поколения для танков
    В ВС России начались первые поставки тепловизоров нового поколения для танков

    24 января 2023, 11:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ, входит в «РАТМ Холдинг») начал поставку в ВС России тепловизионных приборов нового поколения ТКН-3ТП, сообщили в пресс-службе предприятия.

    Как сообщили в пресс-службе, контракт на производство тепловизоров в настоящее время находится на исполнении, первые партии приборов были поставлены в конце 2022 года, передает ТАСС.

    На предприятии добавили, что современные танки с ПНВ имеют демаскирующие признаки и обнаруживаются противником, в то время как на РОМЗ разработали и наладили производство тепловизионного прибора ТКН-3ТП, позволяющего распознавать цели на расстоянии более километра.

    Ранее сообщалось, что российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов.

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