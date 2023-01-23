Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок социальных выплат призванным по мобилизации гражданам, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к приказу говорится о том, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения от нее включительно. В случае заключения мобилизованными гражданами контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца, передает ТАСС.

Также социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре – до 25 числа.

Напомним, указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, распространен на Росгвардию, его подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей в начале ноября. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, – дня объявления частичной мобилизации. Кроме того, 195 тыс. рублей составляет минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан.