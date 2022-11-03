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3 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным
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Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Указ президента РФ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Своим указом глава государства постановил в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ), иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей. В документе уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Минобороны заключило контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина
Президент ГК «Калашников» Лушников: Минобороны подписало контракты на поставку винтовок на замену СВД
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Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.
Как рассказал Лушников, Минобороны уже заключило долгосрочный контракт с ГК «Калашников» и приобретает СВЧ для своих нужд. При этом точное количество винтовок, которые будут поставлены армии, он не назвал, передает РИА «Новости».
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона – отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии – до 115 сантиметров, емкость магазина – 10 патронов.
Напомним, в сентябре источник в ОПК сообщил, что действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).
Напомним, в августе Лушников сообщил, что с этого года в войска начнет поступать новая снайперская винтовка СВЧ на замену СВД.
Сальдо сравнил действия Киева на Херсонщине с Мариуполем
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Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские террористы осознанно пытались убить гражданских, которые помогали мирным жителям эвакуироваться из Голой Пристани, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе, передает ТАСС. Он добавил, что власти региона не позволят этого сделать.
Он добавил также, что нанесенный ракетный удар по зданию администрации Голой Пристани является попыткой парализовать эвакуацию мирного населения из опасных мест.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области, здание полностью разрушено.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Ситуация на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркнул Суровикин. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Боец «Спарты» рассказал, сколько нужно беспилотников на батальон
Боец «Спарты»: Для эффективного ведения боевых действий нужно не меньше 20–30 беспилотников на батальон
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Боец «Спарты» рассказал, что для эффективного ведения боевых действий, которое подразумевает наблюдение за противником, корректировку огня и сброс гранат, нужно не меньше 20–30 беспилотников на каждый батальон.
Один из бойцов батальона «Спарта» рассказал в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «ДонеZкий», что на одну рабочую группу нужно минимум три беспилотника – два летательных аппарата для наблюдения за противником и корректировки огня и еще один для сопровождения группы и сброса гранат. По его оценкам, на батальон нужно не меньше 20–30 беспилотников, которые одновременно работают, не считая запас летательных аппаратов, необходимый для пополнения выбывающих БПЛА. Кроме того, по его словам, обязательно нужен запас батарей, запас зарядных расходников, запас лопастей и других запчастей.
Напомним, в августе командир батальона «Спарта» Артем Жога рассказал о центре беспилотной авиации в ДНР.
Российские войска за сутки уничтожили около 500 военных ВСУ на четырех направлениях
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Российские войска за сутки на Купянском направлении уничтожили более 130 боевиков, в районах населенных пунктов Терны и Кировск ДНР потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено около 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Все атаки отражены, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там российскими войсками было уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».
На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции, говорится в сообщении.
Нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск.
Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.
«В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», – сообщили в ведомстве.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой народной республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики.
Ранее в Минобороны заявили, что истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Полковник запаса объяснил тактику России в СВО после назначения Суровикина
Военный специалист Алехин рассказал, как изменилась тактика спецоперации с назначением генерала Суровикина
Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации России после назначения генерала Суровикина, теперь она использует охваты и прорывы, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.
По словам специалиста, координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии России Сергея Суровикина. Так, командование отказалось от «ударов в лоб», теперь используются охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, передает Ura.ru.
Алехин также отметил, что под руководством генерала Суровикина силовые структуры, участвующие в спецоперации, а именно Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер», стали лучше взаимодействовать.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России
Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей
Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике с целью последующего обвинения России в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости».
Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов.
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 под Херсоном
Минобороны России сообщило, что ВКС России сбили Ми-8 ВСУ в Херсонской области, там добавили, что на других направлениях силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА противника.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Костырка Херсонской области.
Там добавили, что силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Бургунка, Ольговка Херсонской области, Новая Тарасовка Харьковской области, Епифановка Луганской народной республики, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой народной республики.
По сообщению Минобороны, в воздухе были уничтожены 13 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой народной республики, Новая Каховка, Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 168 вертолетов, 384 ЗРК, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов и 6986 единиц спецтехники.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», удар нанесен по командному пункту вооруженных сил Украины.
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107
Врио главы ДНР Пушилин заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле 107 на 107
В четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, 65 из освобождаемых – из ДНР и ЛНР, сообщил он в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» провел успешный пуск «Булавы»
Минобороны заявило об успешных стрельбах «Булавой» с подводного крейсера «Генералиссимус Суворов»
Новая атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» в ходе завершающих государственных испытаний успешно провела стрельбы баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны.
«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там добавили, что стрельбу проводили из подводного положения в Белом море по полигону Кура на Камчатке. Ракета провела полет в штатном режиме, по данным объективного контроля, боевые блоки успешно прибыли в заданный район боевого поля.
В сентябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что передача крейсера «Генералиссимус Суворов» в ВМФ России может состояться до конца 2022 года.
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Депутат Гурулев высказал идею создания министерства информации и пропаганды
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев высказал идею создания в России министерства информации и пропаганды.
По словам Гурулева, Россия якобы «проигрывает в информационной войне», и основная проблема кроется в отсутствии единого управления этой темой, передает РИА «Новости». Депутат предложил создать министерство информации и пропаганды, которое занималось бы вопросами от информационного противоборства «вплоть до фейкомета». Он добавил, что «не надо стесняться работать с противником теми средствами, которыми он борется с нами».
Он отметил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне и научилось не доверять первичной информации и различать фейки.
Депутат привел в пример, что выводы о результатах в информационной войне можно сделать на примере Забайкалья, где уровень доверия к президенту составляет более 70%.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета ГА ООН, заявил, что Москва считает недопустимым тиражирование ООН оголтелых фейков.
Пескова спросили о возможном увеличении срока срочной службы
Вопрос о продлении срока срочной службы в армии находится в компетенции Минобороны, Кремль не слышал о подобном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали», – приводит слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что Кремль слышит высказывания по этой теме в Госдуме, и пояснил, что в администрации президента никаких разговоров не ведется.
ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по Херсону
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, все ракеты HIMARS сбиты ПВО
Вооруженные силы Украины нанесли по гражданской инфраструктуре Херсона ракетный удар, выпустив четыре ракеты HIMARS. Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили в экстренных службах региона.
По словам источника, ВСУ в 1.03 (МСК) обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона из HIMARS, выпустив четыре ракеты. Все они были сбиты, передает ТАСС.
Напомним, в среду ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами HIMARS.
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