Эксперт рассказал, как сделать платежный стикер из обычной банковской карты

«Многие люди в России давно уже пользуются платежными стикерами, просто засунув бесконтактную пластиковую карту под чехол телефона или в специальный кармашек», – сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, комментируя планы банков ввести платежные стикеры для клиентов.

Сбербанк и Альфа-банк намерены запустить платежные стикеры, с помощью которых пользователь сможет бесконтактно снять наличные из банка либо оплатить покупку. Таких стикеров у клиента может быть сразу несколько. Специалисты заверяют, что данная технология абсолютно безопасна, так как у каждого стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать его.

«Платежный стикер – это обычная пластиковая карта, только чуть видоизмененная для удобства ее приклеивания на телефон или любую другую поверхность. Начинка у стикера точно такая же, как у любой другой карты со встроенным NFC-чипом (такой чип есть во всех «беспроводных» картах, которые можно просто прикладывать к платежным терминалам или банкоматам). Если взять обычную беспроводную карту, аккуратно отрезать ее часть с чипом ножницами, не повредив чип, и приклеить на двусторонний скотч к телефону – получится ровно такой же «платежный стикер», – рассказывает Казанцев.

Так, например, новые «платежные стикеры» от Альфа-банка как раз и представляют собой полноценную карту, которую нужно будет отломить или отрезать ножницами по линии сгиба, продолжает собеседник. Маленькую часть стикера с чипом нужно наклеить на телефон, а большую часть с персональными данными, точно такими же, как на обычных картах, нужно хранить в удобном и безопасном месте. Это официальная инструкция с сайта Альфа-банка. Платежный стикер также, как и обычная карта, будет привязан к текущему счету клиента и доступен через банковские приложения.

«Многие люди в России давно уже пользуются платежными стикерами, просто засунув бесконтактную пластиковую карту под чехол телефона или в специальный кармашек, которыми частенько оснащают чехлы после отключения в России встроенных в телефоны платежных приложений. Таким образом, платежные стикеры – это чисто маркетинговая история. С технической точки зрения, они ничем от обычных карт не отличаются. Просто новая расцветка и немного двустороннего скотча на стороне с чипом», – заключил Казанцев.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта 2023 года Telegram нельзя будет использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, поскольку данный мессенджер признан иностранным.