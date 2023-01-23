Нефть подешевела на фоне слабых торгов

Мировые цены на нефть продемонстрировали снижение на фоне празднования Нового года по лунному календарю

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали небольшое снижение, его связывают с отмечанием в Азии Нового года по лунному календарю.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.26 снизилась на 0,4%, достигая 87,28 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 81,35 доллара, передает РИА «Новости».

До открытия рынков Европы и США объем торгов был снижен, так как в Восточной Азии отмечается Новый год. Закрыты рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи, а КНР является одним из крупнейших потребителей нефти.

Инвесторы в данный момент продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая на фоне ожиданий восстановления экономики страны.