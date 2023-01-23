Началось строительство нового водовода из Ростовской области в Донбасс

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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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  • После Крещения

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    Началось строительство нового водовода из Ростовской области в Донбасс

    Минобороны РФ: Начато возведение крупного водовода из Ростовской области в Донбасс

    23 января 2023, 05:34

    Текст: Антон Никитин

    Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве.

    В министерстве сообщили, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. В ведомстве уточнили, что новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец – Донбасс, мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, передает ТАСС.

    Это уже восьмой водовод, возводимый силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец – Донбасс и другие.

    Как уточнили в Минобороны, замглавы ведомства Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР.

    Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг хода строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов.

    В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары.

    Напомним, в конце июля минувшего года коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя.

    Washington Post назвала две беды Западной Украины
    Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки
    		    22 января 2023, 11:20
    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей Западной Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.

    Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.

    По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.

    Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.

    Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.

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    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
    Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
    		    22 января 2023, 12:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.

    Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».

    «Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.

    Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.

    При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».

    Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.

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    В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
    Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
    		    22 января 2023, 07:28
    Фото: Federal government of the United States/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.

    Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

    Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

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    ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
    Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
    		    22 января 2023, 10:34
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.

    В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова. 

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    Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
    Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
    		    22 января 2023, 12:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

    «Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

    Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».  

    Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

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    В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук

    22 января 2023, 19:32

    Текст: Ольга Иванова

    Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где она прожила последние 30 лет.

    Как рассказал источник «Российской газете», 66-летняя Линичук уехала жить в США в начале 1990-х. При этом она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.

    В паре с Геннадием Карпоносовым Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. 

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    СМИ: Украина впервые получила танки из Африки
    Menadefence: Марокко передало Украине танки Т-72

    22 января 2023, 19:57

    Текст: Ольга Иванова

    Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк, сообщило алжирское издание Menadefence.

    При этом отмечается, что около 20 танков уже направлены на поле боя. Общее количество танков, которое Марокко согласилось передать, не указывается, сообщается в публикации Menadefence

    Вместе с тем отмечается, что это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.

    Mendadefence пишет, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн для Украины, который состоялся еще 26 апреля прошлого года. Тогда Северную Африку на саммите представляли не только Марокко, но и Тунис. 

    Примечательно, что танки Т-72 попали в Марокко из Белоруссию по контрактам за 1999-2000 годы. 

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

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    СМИ: Францию обязали в течение месяца вывести войска из Буркина-Фасо
    AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.

    В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

    Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.

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    ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
    Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
    		    22 января 2023, 15:10
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

    Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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    Коментарии (53)
    Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
    Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
    		    22 января 2023, 12:15
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

    Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

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    СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России

    22 января 2023, 20:20

    Текст: Ольга Иванова

    Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.

    В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».

    Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.

    Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.

    Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.

    Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.

    Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.

    Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.

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    Коментарии (21)
    ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
    Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран

    22 января 2023, 08:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.

    Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.

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    Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
    Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.

    По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

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    В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
    Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
    		    22 января 2023, 19:55
    Фото: Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.

    «Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    «Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.

    «Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.

    «Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.

    «Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.

    Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.

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    Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ
    		    22 января 2023, 18:20
    Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    США отказываются посылать танки Abrams Украине, но вынуждают сделать это Германию. Политолог, журналист-международник Тигран Мелоян считает, что таким образом Вашингтон выходит сухим из воды: ВСУ проигрывают, потому что Берлин не желает должным образом помогать Украине.

    «Следующим шагом становится то, что Вашингтону удается заставить союзников, у которых на вооружении стоят немецкие танки Leopard, отправить их на Украину (и европейцы заплатят за отправку их туда), после чего отданные танки в этих странах будут заменены на американскую технику. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Германия потеряет свой бизнес (в сфере ВПК), а США его приобретут. Вот что значит быть союзником США (здесь еще можно вспомнить про подрыв «Северных потоков» и благоприятные условия для переезда европейского бизнеса в Штаты)», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.

    Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.

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