Подачу воды возобновили во всех районах Мариуполя

Коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя, под давлением проверяются и ремонтируются трубы, пострадавшие в ходе боевых действий, сообщил начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» Владимир Шеханин.

«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский (ныне Кальмиусский – прим. ВЗГЛЯД) район полностью, и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», – цитирует ТАСС Шеханина.

По его словам, пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением – очень много сетей разрушено в результате боевых действий. Давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать поврежденные участки водоводов.

Работа по восстановлению сетей идет почти круглосуточно, ежедневно выявляется до 20 аварий на сетях. По данным Минстроя ДНР, на ликвидации аварийных ситуаций работает порядка 5 бригад и 17 единиц специализированной техники, люди работают без перерыва.

Шеханин уточнил, что воду подали также на 90% котельных в городе, чтобы коммунальные службы, отвечающие за отопление, могли заняться ремонтом сетей и подготовкой города к отопительному сезону.

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