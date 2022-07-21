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Глава Минстроя оценил фронт работ в Мариуполе
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко посетил стройплощадки кварталов жилой застройки, которые возводятся в Мариуполе, а также ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в школах и социальных объектах.
На каждом объекте руководители пообщались с представителями подрядных организаций и строителями. По результатам объезда провели расширенное оперативное совещание Оперативного штаба по восстановлению города Мариуполя.
«Действительно, мы сегодня посетили ряд объектов. Что называется, изучили ситуацию на месте: проверили качество строительно-ремонтных работ и соблюдение сроков их выполнения, пообщались со специалистами, и после все детально проанализировали на совещании в Штабе», – приводятся слова Файзуллина на сайте Минстроя.
Министр строительства и ЖКХ подчеркнул, что участники встречи обсудили весь комплекс задач по восстановлению жизнедеятельности Мариуполя.
«Прежде всего в приоритетах – восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки – к октябрю – нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов», – рассказал Файзуллин.
В свою очередь, Хоценко поблагодарил руководителя Минстроя России и команду российских строителей за серьезную практическую помощь в восстановлении не только Мариуполя, но и всей республики.
«Нам помогает вся Россия, все ее регионы. Для нас эта поддержка очень важна и ценна. Сегодня в Штабе собрались все участники большой стройки в Мариуполе – представители подрядных организаций, профильных республиканских министерств и ведомств, государственных концернов, администрации города. Разговор получился очень содержательным и, главное, конструктивным. Первостепенная задача Правительства в этом грандиозном проекте – максимально оперативно содействовать в получении строителями разрешительных документов. Также сегодня в нашей повестке – синхронизация действий МЧС по разминированию зданий и территорий с подрядчиками», – отметил Хоценко.
Премьер-министр заверил, что нерешаемых вопросов нет, поэтому все запланированные работы будут реализованы в установленные сроки.
Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Власти Запорожской области рассказали, когда продолжится освобождение региона
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Дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс». По его словам, «закрытие, захлопывание большого донбасского котла» является одним из основных «предназначений по запорожской» линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, эта линия сохраняется больше трех месяцев, хотя локальные успехи военных есть. Он рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались контратаковать, «собирали достаточно много людей, но побежали, роняя тапочки». После того, как атака украинских сил провалилась, «небольшая группа нашей военной разведки выдвинулась посмотреть, что происходит». Рогов сообщил, что украинские губернатор и мэр Запорожья подготовили эвакуационные рейсы и планировали бежать.
По данным администрации Запорожской области, на начало июля освобождено порядка 72–73% территории региона. Линия боевого соприкосновения составляет 140 км.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Союзные силы подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении фронта в ДНР
Украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Попыток прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно», – передает ТАСС его слова.
Басурин уточнил, что две попытки прорыва были в районе Угледара. «Одна предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, и она была неудачна. Следующая попытка была на позиции, на которой стоят бойцы нашей республики – она тоже была неудачная», – рассказал он.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о расстреле сдающихся срочников украинскими нацбатальонами под Авдеевкой
Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона 9-го полка народной милиции Донецкой народной республики с позывным «Хохол».
«Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно – стреляют прямо в упор», – рассказал он РИА «Новости».
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Белгородские энергетики подключили первых жителей Мариуполя к электросетям
В Мариуполе белгородские энергетики совместно с коллегами из ЦФО подключили первых жителей Левобережного района города к электросетям, под напряжение поставлена подстанция 110 кВ Город-8, включены четыре распределительных пункта.
«Около 2000 жителей в 10 многоэтажных домах могут сегодня снова зажечь свет, приготовить еду, накормить семью. Были запитаны такие социально значимые объекты, как средняя школа №5 и канализационно-насосная станция №2, которая теперь, благодаря подаче электричества, возвращается к своей полноценной работе», – говорится на сайте правительства Белгородской области.
Отмечается, что для того, чтобы вернуть свет жителям Мариуполя, российские энергетики восстановили воздушную линию 110 кВ протяженностью более 20 км, устранив при этом обрывы провода и повреждения элементов опор. Подготовили к включению четыре распределительных пункта, около сотни трансформаторных подстанций, десятки воздушных и кабельных линий общей протяженностью около 40 км.
Напомним, что ранее по решению правительства РФ электроснабжение потребителей части Харьковской области было восстановлено от энергетической системы России.
Минобороны: Более 24 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины в Россию
Свыше 24 тыс. человек, в числе которых более 4,4 тыс. детей, эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4496 детей, а всего с начала специальной военной операции [эвакуированы] 2 668 072 человека, из которых 422 722 – дети», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Ранее Мизинцев заявил, что из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4175 детей.
ЕР установила телемедицинское оборудование в партийном медцентре в Мариуполе
Техника, предназначенная для проведения удаленного мониторинга основных показателей работы организма, установлена «Единой Россией» в Мариуполе. С помощью оборудования местные врачи и медики-добровольцы из России могут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.
«В Купянске уже семь человек прошли телемедицинские консультации с ведущими московскими профессорами, их мы вывозим на лечение. Например, мама с маленьким ребенком – они больше месяца сидели в подвале. Ребенок стремительно теряет слух, а у мамы рассеянный склероз. Направим их в Белгород. Такое же оборудование планируем ставить в Мелитополе. Оно очень помогает – если специалиста здесь нет, одна-две секунды, и уже лучший специалист консультирует», – рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», сообщается на сайте партии.
Также в медцентр были доставлены стенты для пациентов, перенесших инфаркты.
Вместе с Хубезовым приехала очередная бригада медиков-добровольцев из четырех человек. Один из них – врач-терапевт из Рязанской области Андрей Мартынов.
«Сегодня мы приняли более 20 человек. Каждый из них говорит, сколько они находились в подвалах. Это действительно сказалось на их состоянии здоровья. Мы максимально хотим приблизить медицинскую и психологическую помощь, чтобы поддержать людей, дать им лекарства и максимально улучшить их состояние», – отметил он.
Мартынов добавил, что «благодаря аппарату, который у нас сегодня появился здесь, мы можем в течение нескольких минут провести минимальное обследование, доврачебный осмотр для того, чтобы дальше принимать решение по назначению лечения. Мы имеем возможность обратной связи с сотрудниками МГУ. Если потребуется, можем прибегнуть к телемедицинской консультации с любым специалистом».
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
В Донбассе и освобожденных территориях работает 28 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.
В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тыс. человек.
1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства.
Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
3 июля «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве.
Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске – на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля.
4 июля первый центр помощи «Единой России» был открыт Мелитополе Запорожской области. 5 июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 июля – в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится еще два.
Запланировано открытие еще 13 центров помощи «Единой России» – в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.
13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее десяти. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет.
В ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов
Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных освободили 255 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 20 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что силы продолжают наступление по нескольким направлениям.
Ранее сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
В Минобороны заявляли, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Медведев заявил, что нужно отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и «пошире»
Украинских военных нужно оттеснить не только от Донецка, но и дальше, заявил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения пункта временного размещения эвакуированных из Донбасса и Украины в Таганроге.
«Решим все эти задачи, но это требует определенного времени. Но понятно, что сложно, хотелось бы быстрее», – цитирует Медведева ТАСС.
Отвечая на реплику с призывом отодвинуть ВСУ от Донецка, Медведев сказал: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]».
Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут доведены до конца.
«Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили, и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», – сказал Медведев в беседе с эвакуированными.
Ранее зампред Совбеза заверял, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, и обозначил, когда и как для отдельных украинских политиков и Украины в целом наступит судный день.
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На Украине предъявили обвинение судье за смертный приговор наемникам в ДНР
Службы безопасности Украины заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из ДНР, который приговорил наемников к смертной казни, сообщила пресс-служба ведомства.
Утверждается, что следователи подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье.
«Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах Вооруженных сил Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.
В России стартовали «Университетские смены» для детей и подростков из Донбасса
Российские педагогические вузы принимают участие в проекте Минпросвещения России «Университетские профильные образовательные смены», новые смены для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик открылись в Челябинске, Барнауле, Армавире и Глазове, в Липецке и Туле участники «Университетских смен» продолжают изучать историю России и регионов.
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете стартовала первая «Университетская смена». ЮУрГУ встретил 46 школьников из ДНР. Ребята посетят интерактивные лекции, краеведческий музей, пройдут с экскурсией по центру Челябинска, побывают в мультимедийном парке «Россия – Моя история», примут участие в интеллектуальной игре «Русский мир» и различных развлекательных и спортивных мероприятиях, говорится на сайте Минпросвещения.
В Алтайский государственный педагогический университет приехали 49 детей и подростков из Донецкой Народной Республики на вторую «Университетскую смену». Для ребят в АлтГПУ разработана образовательная программа «История России в зеркале культуры». Школьники познакомятся с педуниверситетом, с городом Барнаулом, совершат путешествия на малую родину Германа Титова – в село Полковниково и Василия Шукшина – в село Сростки. Для ребят будут организованы игры, мастер-классы, тренинги, спортивные эстафеты.
В Армавирском государственном педагогическом университете началась вторая «Университетская смена». Участниками образовательной программы «Наследие России» стали 30 школьников из ДНР. Первый вечер был посвящен организационным моментам: разделению на отряды, знакомству с вожатыми, педагогами и психологами, инструктажам. После торжественного открытия смены АГПУ для ребят пройдут экскурсии, знакомство с городскими арт-пространствами и спортивной инфраструктурой.
В Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко стартовала третья «Университетская смена». В Глазов приехали 56 ребят из Донецкой Народной Республики. Участников смены разместили в общежитии вуза. После торжественного открытия «Университетской смены» в ГГПИ школьникам провели обзорную экскурсию по городу. Для детей запланированы различные мероприятия, прогулки по Удмуртии, мастер-классы и спортивные соревнования.
В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского продолжается вторая «Университетская смена». Помимо экскурсий по Липецку и знаковым местам региона, для ребят сотрудники и вожатые ЛГПУ провели интерактивное занятие о научных деятелях России, мастер-класс по народным песням в Институте культуры и искусства, исторический квест «Дела Петра Великого».
Участники третьей «Университетской смены» Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого после лекции о культуре и государственной символике России отправились за город, где поднялись на воздушном шаре и увидели Тулу с высоты птичьего полета. Ребята посетили Тульский кремль, Музей «Тульские самовары» и ознакомились с Казанской набережной. В «Точке кипения» ТГПУ прошел турнир альтернативного спорта.
ЛНР решила открыть посольство в России
Правительство Луганской народной республики официально учредило посольство в России. Соответствующее постановление подписал глава правительства ЛНР Сергей Козлов.
«В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва)», – цитирует «Царьград» постановление.
В штате нового посольства предусматривается 18 человек.
Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО «Град»
Украинские военные нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
По информации мэра города Ивана Приходько, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое, включая ребенка, ранены.
Ранее Приходько заявлял о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада в Горловке.
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