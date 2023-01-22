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Молдавия сообщила о возобновлении работы всех КПП на границе с Украиной
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Все контрольно-пропускные пункты Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу после сбоя компьютеров со стороны Украины, говорится в заявлении пресс-службы местной пограничной полиции.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент сильно перегружено КПП Паланка-Маяки-Удобное, а также рекомендовали владельцам автотранспорта выбрать ближайшие пункты пересечения границы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что все контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно не работают из-за сбоев компьютеров со стороны Украины.
До этого пограничная полиция Молдавии сообщала, что из-за технических сбоев и отключения электроэнергии прекратили работу восемь контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.
Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.
«Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену
Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.
Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.
Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
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Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.
Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».
«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.
Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.
При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».
Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.
В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.
Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
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В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев
Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).
Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.
Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».
Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.
Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым.
Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
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Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.
«Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».
Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».
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Зеленскому припомнили «прославление Путина»
Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении
Президент Украины Владимир Зеленский преследует неугодных ему политиков в Киеве, но его самого можно сдать «куда надо» за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
Соскин возмутился, что Зеленский выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах, где прославлял там Путина и прочих. По его словам, за это только «следует его сдавать куда надо», передает РИА «Новости».
По его словам, нынешняя политика киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Он привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И призвал обвинить по той же аналогии украинского лидера.
Напомним, до политической карьеры Зеленский был в том числе шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах, выступал в составе команды «95-й квартал» в высшей лиге КВН, был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна» с 2010 по 2013 годы. Он также вел «Новогодний парад звезд» в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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В Германии рассматривают возможность передать Киеву самые старые танки Leopard 2
Spiegel заявил о готовности немецких военных передать Киеву 19 самых старых танков Leopard 2
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Бундесвер готов передать Киеву только 19 самых старых танков Leopard 2, которые на учениях выполняют роль сил противника, сообщают СМИ.
Весной минобороны Германии пересчитало танки Leopard 2 у бундесвера. Всего их оказалось 312, 99 из них в мае были на ремонтно-профилактических работах, один и вовсе списали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине, как пишет издание, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению – 19 моделей Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров. «От модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений», – сообщило издание.
Если Берлин одобрит поставку танков Киеву, Leopard 2A5 могут объединить с моделями Leopard из других европейских стран. Тот факт, что боевые танки бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Рогов сравнил потери ВСУ на запорожском направлении с артемовскими
Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска
Сейчас потери вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что такого «до недавних пор не было», сейчас же «как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», не говоря «про спецподразделения ССО (Сил специальных операций), Нацгвардию, полицию и прочих», передает ТАСС со ссылкой на канал «Соловьев Live».
Рогов рассказал, что официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, семь населенных пунктов взяты под огневой контроль – ВСУ из них выбили, украинские войска оставили первую, а где-то и вторую линии обороны, российская артиллерия не позволяет им вернуться. ВСУ пытаются срочно перебросить дополнительные подразделения на данное направление, сказал Рогов.
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. В субботу Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя. Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении.
Руководство минобороны Украины вызвали в Раду из-за разворовывания бюджета
Нардеп Безуглая сообщила о вызове руководства минобороны Украины в комитет Рады из-за скандала по закупке продуктов
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В связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая («Слуга народа»).
В субботу украинские СМИ опубликовали материал о разворовывании бюджета минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Безуглая сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Указывается, что аудиторская служба начала проверку, ожидаются «резонансные выводы». Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию». «И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что полученная информация принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии.
Она заявила, что украинская власть впадает в «настоящую истерику», когда речь заходит о парламентском контроле над госбюджетом и технической помощью партнеров. Геращенко призвала к борьбе с «коррупцией и злоупотреблениями», а также с «мародерством на закупках для ВСУ» и воровством гумпомощи.
Напомним, несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS, сообщали, что весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России
На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России
Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона.
Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении.
Британский актер назвал украинскую сторону «реальными нацистами»
Актер Рассел Брэнд заявил, что Британия «бок о бок сражается с реальными нацистами» на Украине
Прежде Великобритания сражалась бок о бок с СССР против нацистов, а сейчас – бок о бок с нацистами против России, заявил британский актер Рассел Брэнд.
Брэнд на своем Youtube-канале заявил: «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов». Однако в конфликте на Украине, британская сторона, «похоже, бок о бок сражается с реальными нацистами против России», сказал он. По его словам, это «общеизвестный факт, несколько неудобный, но правдивый». Брэнд подчеркнул, что у него есть дети, а потому он хочет избежать ядерной войны. Актер добавил, что Москва всегда считала расширение НАТО красной чертой, на Запада все равно хочет переступить через нее, передает РИА «Новости».
Напомним, немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен заявил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.
СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге
Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге
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В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.
Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.
«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.