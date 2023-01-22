Крупнейшие музеи Британии прекратили использовать слово «мумия»

Взгляд
22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:28  |  vz.ru
Разделы

Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
Перейти в раздел…

Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 4 комментария

Как болгары спасли Украину

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В доме Байдена провели обыск
    В Германии заявили о готовности передать Киеву 19 самых старых танков Leopard 2 Рогов сравнил потери ВСУ на запорожском направлении с артемовскими Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера В Китае наступил Новый год по лунному календарю
    Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок» В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
    В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска Зеленскому припомнили «прославление Путина» Жена Зеленского оправдала внешний вид мужа

    Главная тема


    Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

    «когда грязь по колено, там ВСУ»


    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ

    трюк вашингтона


    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию

    траурная церемония


    Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Крупнейшие музеи Британии прекратили использовать слово «мумия»

    Daily Mail сообщила об отказе музеев Британии использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян
    		    22 января 2023, 06:49
    Фото: Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Все крупнейшие музеи Великобритании прекращают использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян, заменяя этот термин словосочетаниями «мумифицированный человек» либо «мумифицированные останки», сообщают СМИ.

    Слово «мумия» сочли неуважительным, а также напоминающим о британском колониальном прошлом. Кроме того, музеям не нравится, что слово «мумия» ассоциируется с «ужасающими монстрами» благодаря фильмам ужасов. В частности, Британский музей, Музей Великого Севера, Национальный музей Шотландии уже удалили слово «мумия» на экспонатах, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ
    Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники
    		    21 января 2023, 09:38
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

    Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.

    «В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.

    Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».

    В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.

    Коментарии (31)
    Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
    Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
    		    21 января 2023, 17:47
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

    Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.

    «Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.

    Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».

    Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

    Коментарии (68)
    Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
    		    21 января 2023, 19:00
    Фото: REUTERS/Nacho Doce
    Текст: Вера Басилая

    В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.

    Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.

    «Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.

    Коментарии (13)
    Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной»
    Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера
    		    21 января 2023, 13:32
    Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Война с нацистами на Украине и в Европе является «новой Отечественной», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом наверстывать». «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», – говорил Боррель, назвав абсурдными мысли о том, что Россия «проиграла войну» на Украине.

    Замглавы СБ РФ назвал «молодцом» Борреля «с потухшим лицом». «Заметьте, это он сам провел аналогию», – обратил внимание Медведев, подчеркнув, что, как следует из слов главы евродипломатии, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. «И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал он.

    «И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев заявлял, что ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

    Коментарии (44)
    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
    Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
    		    21 января 2023, 16:46
    Фото: Uwe Kraft/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

    Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».

    По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.

    Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.

    Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».

    Коментарии (12)
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
    		    21 января 2023, 19:50
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

    По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.

    Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».

    «Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.

    Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
    Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
    		    21 января 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.

    Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».

    Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
    В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
    		    21 января 2023, 14:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц.  При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.

    Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».

    Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.

    В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.

    «Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.

    Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».

    Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
    Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами

    21 января 2023, 21:35

    Текст: Вера Басилая

    Уехавшая из России Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами, рассказали соотечественники.

    По словам соотечественницы из Герцлии, Гарика и Лизу Галкиных возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минутах от места их проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.

    В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится на русском языке, но есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».

    «Возможно, к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.

    Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем в 600 тыс. рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и сама учит иврит с репетиторами.

    Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.

    Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. 

    До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

    Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.

    Коментарии (32)
    Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
    Die Tageszeitung: Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
    		    21 января 2023, 11:50
    Фото: Daniel Bockwoldt/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинская беженка пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух ее соотечественниц среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.

    По информации Die Tageszeitung, инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, однако разбирательство еще продолжается.

    Как рассказала 32-летняя Инна, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер произошла перепалка между двумя женщинами, одна из которых была соседкой Ирины. В их палатку ворвались сотрудники службы безопасности, глава службы стал кричать, требуя от участниц перепалки покинуть помещение. Из-за незнания языка украинки ничего не поняли, передает РИА «Новости» рассказ Инны.

    Инна стала снимать происходящее на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку.

    В итоге полиция прогнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой. Обратно их впустили лишь утром.

    На следующий день палатку, в которой проживали украинки, обыскали, мотивируя все поисками алкоголя. Поиск спиртного, однако, завершился безрезультатно.

    Инна призналась, что до сих пор находится в шоке после событий той ночи. «Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», – резюмирует Die Tageszeitung.

    По данным МВД Германии, на территории страны зарегистрировано свыше 1 млн беженцев с Украины.

    Ранее беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после отъезда в Британию, в частности, посетовала на «социальную смерть».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Британцы назвали главный страх Зеленского
    Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского
    		    21 января 2023, 10:13
    Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.

    «Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом России Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.

    Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».

    По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.

    Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.

    Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – заявил он.

    «В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.

    Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Зеленская оправдала внешний вид мужа
    Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
    		    21 января 2023, 15:52
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

    Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.

    Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».

    Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.

    Коментарии (24)
    В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев

    21 января 2023, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).

    Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.

    Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».  

    Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.

    Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (28)
    Российские войска освободили Двуречье в ДНР
    		    21 января 2023, 15:21
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские штурмовые отряды при поддержке авиации, ракетных войски артиллерии ЮВО освободили Двуречье в ДНР, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области. Уничтожено более 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля, а в районе Ольшана Харьковской области уничтожен склад боеприпасов противника.

    В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 111-й бригады терробороны в районах пунктов Торское и Терны в ДНР. Ликвидированы более 20 военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы.

    Также в сообщении Минобороны указано, что в районе Водяного ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в Малиновке – американская РЛС контрбатарейной борьбы.

    Ранее Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области.

    До этого стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Зеленскому припомнили «прославление Путина»
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении

    21 января 2023, 19:57

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский преследует неугодных ему политиков в Киеве, но его самого можно сдать «куда надо» за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

    Соскин возмутился, что Зеленский выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах, где прославлял там Путина и прочих. По его словам, за это только «следует его сдавать куда надо», передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя политика киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Он привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И призвал обвинить по той же аналогии украинского лидера.

    Напомним, до политической карьеры Зеленский был в том числе шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах, выступал в составе команды «95-й квартал» в высшей лиге КВН,  был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна» с 2010 по 2013 годы. Он также вел «Новогодний парад звезд» в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •