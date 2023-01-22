Референдум об изменениях в конституцию Словакии провалился

В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин

Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами

Уехавшая из России Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами, рассказали соотечественники.

По словам соотечественницы из Герцлии, Гарика и Лизу Галкиных возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минутах от места их проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.

В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится на русском языке, но есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».

«Возможно, к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.

Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем в 600 тыс. рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и сама учит иврит с репетиторами.

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.

До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.