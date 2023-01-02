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Ликвидирован активный деятель украинского майдана
ВС России уничтожили под Артемовском активного деятеля украинского майдана
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Российские военные уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка около Артемовска, передают военные корреспонденты.
По информации военкоров в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», где журналисты действуют в боевых порядках войск на Донбассе, Украине и САР, получая информацию из самых горячих точек, в политике он имел славу генератора нелепых идей. Так, Гаврилюк требовал легализовать проституцию и направлять «все средства в казну государства».
Отмечается, что в 2016 году студия «Квартал 95» даже выпустила комедийную короткометражку о нем – «Козак Гавриляк».
В конце ушедшего года российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине
Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп
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На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.
«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.
Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий не имеет смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.
Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.
«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.
Ранее Вооруженными силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab
В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах
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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.
В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.
Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
CNN: НАТО может заставить Зеленского подписать мирный договор с Путиным
CNN: НАТО принудит президента Украины Зеленского подписать мирный договор
НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия, заявления Запада о проигрыше Москвы преждевременные, сообщает CNN.
Издание отмечает, что в НАТО могут начать искать целесообразность поставок оружия Киев в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Украины мире, передает Ura.ru.
Также автор статьи считает, что заявления Запада о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны.
Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет.
Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте
Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте
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Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь».
Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их.
Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Сейма продолжением антироссийской истерики.
Украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Брянской области
Богомаз сообщил о повреждении украинским беспилотником объекта энергоснабжения в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал Климовский район, поврежден объект энергоснабжения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, но в поселке нет электричества. По словам губернатора, на месте работают все оперативные службы.
Напомним, в четверг ПВО Брянской области сбила беспилотники вооруженных сил Украины. Богомаз сообщал, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.
Экс-советник Кравчука и Кучмы назвал Зеленского клоуном
Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком
Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.
Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях на Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – заявил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».
Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.
Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.
В 2019 году Соскин призывал Киев наладить транспортное сообщение с Крымом. Он предлагал пустить поезда из Херсона в Симферополь и открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов.
Полянский счел постпреда Украины при ООН нуждающимся в помощи психиатра
Полянский не исключил вызова постпреду Украины при ООН Кислице «скорой психиатрической помощи» на заседание Совбеза
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Постпреду Украины при ООН Сергею Кислице нужна помощь психиатра, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский, выразив опасение, что «скорую психиатрическую помощь» придется вызывать на заседание Совбеза организации.
Так Полянский прокомментировал новогоднее сообщение Кислицы в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кислица опубликовал фото наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете и фото штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их антироссийским комментарием. В частности, Кислица раскритиковал «русскоязычный твиттер ООН», передает РИА «Новости».
Полянский в Telegram выразил сожаление в связи с тем, что Мексика с 1 января покидает СБ ООН, ведь ее постпред – профессиональный психиатр, чья помощь «явно по-прежнему востребована». «Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен», – заявил Полянский, выразив надежду, что состояние Кислицы не обострится, «а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать».
Напомним, Полянский назвал Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез. Про выступление украинского постпреда на одном из заседаний СБ ООН Полянский заявил: «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно – клинический случай».
В Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году
The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов
В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.
Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».
Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».
Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.
При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.
Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.
Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.
Представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры
Представителям Украинской православной церкви закрыли доступ в главный собор Киевско-Печерской лавры – Успенскому собору и в Трапезную церковь.
Как сообщил настоятель Киево-Печерской лавры «Стране.ua», у священнослужителей УПЦ остался доступ к Нижней лавре, на остальную территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра» их не пускают, передает RT.
Ранее национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.
До этого наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.
Арестович предложил установить монархию на Украине
Арестович сравнил ситуацию на Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию
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На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.