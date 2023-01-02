Силы ДНР за сутки уничтожили танк и гаубицу

Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине

Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп

На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.

«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.

Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий не имеет смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.

Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.

«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.

Ранее Вооруженными силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.

Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.