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Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубиц Krab
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В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов».
Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН.
Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой.
ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса
В состав российских Вооруженных сил включены 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, говорится в материалах Минобороны.
В состав Вооруженных сил России включили 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище, передает ТАСС.
Напомним, в субботу, 31 декабря, в ходе визита в штаб Южного военного округа президент России Владимир Путин вручил указанным формированиям воинские знамена.
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Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian
Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди.
Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград».
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва
Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен ночью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате взрывов ночью 1 января был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Кулеба сообщал о взрывах и работе системы ПВО в Киевской области.
Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Стало известно о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским
Axios: Зеленский не поддержал Израиль в ООН из-за отказа поставок ПВО на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине, сообщает портал Axios.
Издание пишет, что телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Премьер-министр Израиля просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости».
Источник на Украине сообщил, что Зеленский в обмен на поддержку попросил у Нетаньяху предоставить системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.
Премьер Израиля якобы заявил, что разговор о ПВО требует обсуждения в будущем, но Зеленскому не понравился ответ, и он указал послу не присутствовать на голосовании, чем был разочарован Тель-Авив.
В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались.
Ранее сообщалось, что в Израиле опасаются передавать Украине «Железный купол» из-за того, что Россия может перехватить и изучить эту самую передовую ПВО.
Подполковник США исключил победу Украины
Подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте
Украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для издания 19FortyFive Дэвис написал, что сценария победы украинской стороны в конфликте не существует, потому что США не могут стать его полноценными участниками, передает ФАН.
Подполковник также отметил, что ВС США будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а экономика окажется под серьезной угрозой. Кроме того он исключил победу Украины в России. Он добавил, что украинские военные не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте.
Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте. Политологи оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте.
Названы потери ВСУ в первый день нового года
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.
По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.
Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.
Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.
Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине
Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп
На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.
«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.
Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, и передавать им взрывчатку для диверсий не имеем смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.
Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.
«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.
Ранее Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Взрывы прогремели ночью в Киеве
Глава администрации Киева Кулеба сообщил о работе системы ПВО и взрывах
В Киеве ночью были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
«Киевщина. Работает ПВО», – написал Кулеба в своем Telegram-канале, призвав горожан оставаться в безопасных местах, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе в своем Telegram-канале.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Минкультуры Украины предложило странам ЕС выделять на культуру страны по 1% из бюджета
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство обратилось к странам ЕС с просьбой выделить 1% от их бюджетов на культуру для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги.
По его словам, средства необходимы для возобновления деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги.
«Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы министерства культуры стран Европейского Союза перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ткаченко.
Он отметил, что это «насущный вопрос», который требует скорейшего решения.
Донецк за три минуты обстреляли 18 снарядами калибра НАТО
Петровский и Кировский район Донецка 31 декабря обстреляли 18 снарядами калибра 155 мм образца НАТО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В 17.05 ВСУ обстреляли населенный пункт Максимильяновка в городе Донецке (Петровский район), по нему выпустили восемь снарядов калибром 155 мм, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.
В 17.08 прошел обстрел населенного пункта Нетайлово в Кировском районе Донецка, было выпущено 10 снарядов 155 мм.
Ранее при обстреле Донецка погиб заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК комитета Объединенной группировки войск Евгений Рыбаков.
ВСУ обстреляли больницу в Первомайске в ЛНР
Город Первомайск в Луганской народной республике подвергся обстрелам, их целью стала Первомайская больница, сообщил мэр города Сергей Колягин.
На территорию медицинского учреждения с периодичностью в 20 минут прилетели несколько ракет, выпущенных реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил Колягин, передает РИА «Новости».
Данные о пострадавших выясняются.
До этого представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявляло об обстрелах по Первомайску.