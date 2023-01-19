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В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек
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Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT.
Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить.
Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара.
По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения.
В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла.
СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.
Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.
«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.
Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
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Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.
Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.
В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.
В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.
После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.
У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.
Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
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В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
Арестович внесен в базу «Миротворца»
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Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».
На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».
«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.
Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.
Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.
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Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине
Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.
Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
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На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.
«В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.
«Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.
«Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.
«Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.
В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.
В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).
Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
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США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.
«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.
На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.
Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».
Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
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США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
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Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.
Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
В Тель-Авиве раскритиковали США за передачу израильских арсеналов Украине
Политолог Ципис: Хитрый план США по Украине обернется очередным скандалом для Израиля
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Если Израиль пойдет на поводу у США в вопросе поставок оружия Украине, это приведет к большим репутационным потерям и сильно испортит наши отношения с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США присылают Украине израильские боеприпасы.
«Факт поставок американского оружия из Израиля вполне возможен. В современной истории США предпринимали аналогичные шаги и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия», – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю» – отметил собеседник.
«Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства», – отметил он.
«Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности», – подчеркнул Ципис.
«Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции», – отметил он.
«Кроме того, Украина торговала военными технологиями с Ираном, который стремится овладеть ядерным оружием. Также она продавала оружие боевикам ХАМАС и другим организациям. Это уже не говоря о том, что украинские коллаборационисты были пособниками нацистов во время Второй мировой войны», – напомнил собеседник.
Рассуждая о том, как быстро Украина истратит поставленное через Израиль оружие и боеприпасы, Ципис отметил, что во многом это зависит от того, какое именно вооружение будет поставлено. Он также не исключил, что «Израилю, возможно, придется и своих советников на Украину направлять для активации военных систем натовского образца, а это уже повлечет дополнительные неприятности для страны».
«Вместе с тем, если такая схема поставок военной помощи Украине сработает один раз, то израильские власти будут продолжать ей следовать до тех пор, пока не обожгутся. Такова специфика принятия решений у нашей власти», – отмечает политолог.
«Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему», – убежден он.
«Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана», – заключил Ципис.
Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон отправляет на Украину американское оружие, хранящееся в Израиле. Израильские официальные лица изначально выражали опасения, что этот шаг может повредить их отношениям с Россией.
Отмечается, что США используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил».
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеспеченности снарядами российской армии и ВСУ. По словам военного эксперта Александра Михайлова, все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, отметил он.
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