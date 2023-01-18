Российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных

Артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады терробороны у Крахмального и Двуречного Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Здесь ликвидированы более 60 военнослужащих, бронетранспортер, американская артсистема М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также у Серебрянского лесничества. Потери ВСУ на этом направлении за послежние сутки составили более 90 военнослужащих, машина пехоты и три бронемашины, отчитались в Минобороны.

Уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также РЛС обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации на Донецком направлении освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 90 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град», сообщил Конашенков.

В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град».

На Южно-Донецком направлении артподразделениями Южного и Восточного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать в составе до трех штурмовых групп у пунктов Сладкое, Степно, и Урожайное ДНР. Потери противника составили до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок ВС России за последнрие сутки нанесено поражение 76 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.