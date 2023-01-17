СМИ: Граждане Латвии и Швеции попросили убежища в России

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17 января, вторник | Последнее обновление — 22:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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СМИ: Граждане Латвии и Швеции попросили убежища в России
Русскоговорящая семья с гражданством Латвии и Швеции попросила убежища в России
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В Россию въехала семья с тремя детьми, взрослые члены которой, имея гражданство Латвии и Швеции, попросили предоставить политическое убежище, сообщил источник.
Источник «Московского комсомольца» рассказал, что взрослые члены семьи говорят на русском. В Россию семья въехала во вторник через автомобильный пункт пропуска в Костомукше (Карелия). Сейчас семья все еще находится на территории пункта пропуска. Причины поступка иностранцев пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.
В январе французский военный Адриан Боке, работавший в Донбассе волонтером, попросил власти России предоставить ему политическое убежище. Посетив Бучу, Боке рассказал, что украинские военные привозили тела, чтобы разложить на улице.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
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Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
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Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
Европейцы согласились на сокращение территории Украины ради прекращения конфликта
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Граждане Германии (60%) и Австрии (64%) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если Киеву необходимо будет пойти на территориальные уступки, свидетельствуют результаты опроса компании Euroskopia, который проводился в девяти крупных странах Евросоюза.
Несмотря на то, что Берлин и Вена предоставляют большую военную помощь Украине, немцы и австрийцы выступают за скорое наступление мира, передает RT.
За прекращение конфликта даже при условии территориальных уступок со стороны Киева выступили 48% респондентов в девяти странах ЕС.
В Португалии за скорейшее завершение конфликта выступили 41% опрошенных, в Греции – 54%, в Италии и Испании – 50%, в Польше – 28% Нидерландах – 27%, говорится в Telegram-канале «Социо».
Между тем 48% граждан Нидерландов считают, что Украине не следует отказываться от территорий ради урегулирования конфликта, аналогичного мнения придерживаются 45% жителей Португалии и 42% жителей Польши.
Ранее сообщалось, что большинство граждан Франции поддерживают позицию Москвы по поводу мирных переговоров по украинской проблеме.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
МИД ответил на девятый пакет санкций Евросоюза
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Ответный российский список санкций на новый пакет рестрикций от ЕС расширен руководством европейских силовых ведомств и коммерческих структур, поставляющих оружие Киеву, сообщили в МИД России.
Список расширен руководителями силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ, европейскими государственными и коммерческими структурами, производящими и поставляющими Киеву вооружения и военную технику, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также в перечень добавлены граждане стран ЕС, замеченные в «систематической публичной антироссийской риторике», ограничения затронули и отдельных депутатов Европарламента.
Министерство напомнило, что санкции вводятся в ответ на попытку давления со стороны ЕС с помощью односторонних ограничительных мер. Москва считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.
МИД отметил и резолюцию Европарламента, принявшего резолюцию «О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма».
«В очередной раз продемонстрированы двойные стандарты западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса», – подчеркнули в ведомстве.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Арестович написал заявление об отставке
Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске (украинское название – Днепр) в результате падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
В своем Telegram-канале Арестович опубликован скриншот письменного заявления, добавив, что таким образом хочет показать «пример цивилизованного поведения».
«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал он.
Между тем медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что Арестович полтора года назад уже уходил отставку. Он подчеркнул, что Арестович является внештатным советником.
Ранее во вторник Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске.
Историк объяснил происхождение слова «украинец»
Историк Журавлев: Понятие «украинец» или «окраинец» является определением территориальным, а не этническим
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Изучая официальные документы XVI-XVII веков, можно сделать вывод, что изначально понятие «окраинец/украинец» на Руси было сформулировано по географическому принципу, а не этническому. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Сергей Журавлев.
«В XVI-XVII веках в документах достаточно редко встречается термин «окраинец» или «украинец». Анализируя эти источники, ученые выяснили, что речь идет именно о жителях на западной окраине государства», – рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.
«Можно с уверенностью говорить о том, что это определение относилось именно к территории, месту проживания человека. Этническое понятие «украинец» появилось позднее, в середине XIХ века, и было связано с украинским национальным движением, которое возникло в рамках Российской империи и было нацелено на то, чтобы обосновать «особость» украинского этноса», – отметил историк.
Журавлев подчеркнул, что в академической науке очень четко разграничивают употребление этого термина: обозначает ли он место проживания либо этническую принадлежность. «Вместе с тем термин относился к жителям только западных окраин Руси», – указал Журавлев.
«Также жителей этих мест часто называли малороссами, новороссами. Но это все определения территориальные, а не этнические», – пояснил собеседник.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Историк и политолог Владимир Корнилов тогда отметил: «В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось».
В свою очередь украинский политический аналитик, историк Владимир Скачко, комментируя слова Зеленского, отметил, что «государства Киевская Русь никогда не существовало». «Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев», – отметил он.
По мнению Скачко, впервые претензия на создание некоей украинской государственности прозвучала лишь в 1917 году, когда в Киеве группа политиков провозгласила себя Центральной радой. Причем первоначально Украину предполагалось объявить автономией в составе Российской республики, управляемой Временным правительством, и лишь затем возникла идея Украинской народной республики.
Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России
Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как заявил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Минобороны России уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Медведев заявил о превращении Давоса в «позорище»
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Всемирный экономический форум в Давосе превратился в «позорище, если не сказать грубее», заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Есть емкое русское слово на ту же букву», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Так замглавы СБ России отреагировал на то, что в Давосе обсуждают поставку танков на Украину. «Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву», – пишет Медведев о заявлении президента Польши Анджея Дуды, который выступал на ВЭФ.
Раньше в Давосе другое обсуждали, напомнил Медведев. «Типа экономику и все такое», – отметил он, выразив удовлетворение тем, что в работе форума отказались принимать участие российский и китайский бизнес.
«Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», – написал Медведев, отметив, что для этого надо не коалицию создавать, а «составить бумагу коллективную – про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей», а также про «будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной».
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
В ДНР рассказали о значении деоккупации Марьинки
Депутат Бердичевский: Контроль над Марьинкой позволит сократить обстрелы Донецка
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Марьинка и Красногоровка являются плацдармами ВСУ для обстрелов Донецка. Установление над ними контроля ВС России позволит защитить республиканский центр. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
«Фактически в Марьинке не осталось укрытий, высотки все разбиты, либо взяты под наш контроль. Прятаться украинским боевикам абсолютно негде. Отдельное сопротивление еще идет. Но они работают уже скорее как диверсионные разведывательные группы», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Насколько их хватит – неизвестно. Опыт Соледара показывает, что они могли бы и дальше заходить и выходить из города, но понесли огромные потери», – отметил собеседник.
«Марьинка и Красногоровка – это плацдармы ВСУ для постоянных обстрелов Донецка, в основном Петровского и Кировского районов. На окраинах этих районов уже практически не осталось жителей, дома через один разбиты», – отметил парламентарий.
«Если мы сможем закрепиться там, то это будет означать сокращение обстрелов как минимум этих районов Донецка. И тогда можно будет говорить об их восстановлении», – считает Бердичевский.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости». Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Напомним, что ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
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Эксперт: Газпрому пора дисциплинировать Молдавию
Эксперт Юшков: Молдавия пытается скрыть историю долга перед Газпромом
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Если Кишинев действительно потерял документы по долгу, то копия договора наверняка есть у Газпрома. Но Молдавия пытается затянуть процесс аудита, чтобы вовсе не платить по счетам. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в республике усомнились в результативности аудита газового долга перед Москвой.
«Молдавия с самого начала воспринимала этот аудит как возможность для торга. И чем больше проходит времени, тем серьезнее они надеются вовсе не отдавать долг», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если Газпром до сих пор не перекрыл газ, значит, уже и не будет его отключать, полагают в Кишиневе. И история с якобы несохранившимися документами на это лишний раз указывает», – продолжил собеседник.
«Не исключаю, что если Россия предоставит копию договора, то Молдавия от него откажется, сославшись на то, что нужен их оригинальный экземпляр. При этом, разумеется, у компаний имеются все расчеты. Все операции и балансы фиксируются. И Газпром мог бы прислать все необходимые документы», – подчеркивает эксперт.
«Изначально нынешний коммерческий контракт с молдавской стороной подразумевал, что в ноябре 2021 года начинаются поставки. Но параллельно с этим Кишинев начинает выплачивать прошлый долг. И тогда мы приняли политическое решение, о чем говорили Алексей Миллер и Владимир Путин, не замораживать республику в преддверии отопительного сезона», – напоминает Юшков.
«Но идет уже второй год действия контракта. И Молдавия до сих пор не заплатила ни копейки по старому долгу. А по имеющимся поставкам зачастую пропускает дату платежа. Естественно, у них появляется соблазн не платить вообще», – рассуждает собеседник.
«Только жесткие меры со стороны Газпрома могут дисциплинировать Кишинев, но есть много нюансов. Если Россия отключит Молдавию от газа, то проблемы возникнут у Приднестровья. Дело в том, что наши энергоресурсы идут в том числе на крупную Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество на весь регион, включая большую часть Молдавии», – обращает внимание эксперт.
«Также надо учитывать, что Газпрому необходимы текущие доходы. С горем пополам, но какую-то оплату от Кишинева мы получаем. Судя по всему, нам надо было изначально занимать очень жесткую позицию. Ведь как только речь заходит об отключении газа, Молдавия находит деньги для его оплаты», – продолжил он.
«Проблема в том, что наша уступчивость в этом вопросе не приносит ни политических, ни экономически дивидендов. Власти Молдавии не стали лояльно относиться к Москве. Хотя не исключаю, что в перспективе подобные факты в биографии российско-молдавских отношений сыграют нам на руку», – заключил Юшков.
Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.
По ее словам, проверка должна не только описать долг, но и объяснить его формирование. «К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – цитирует политика ТАСС.
Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.
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В парламенте Армении заявили, что военное присутствие России не вечно
Депутат парламента Армении Арсенян предсказал улучшение отношений с Турцией без российского военного присутствия
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Российское военное присутствие в Армении не вечно, без него Армения станет для Турции соседом, который не представляет никакой угрозы, заявил депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.
Арсенян связал российское военное присутствие в Армении с «цивилизационными воззрениями первых лет создания государственности». Он заявил, что это присутствие «не вечно», так как Армения работает над созданием платформы добрососедских отношений с соседними государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am.
Он полагает, что российские военные, возможно, и останутся, но «это станет неважным», российские войска перестанут «быть барьером номер один против угроз». По его мнению, «это время приближается параллельно с развитием армянской политической мысли».
Как заявил Арсенян, в 1990-х годах власти Армении видели в Турции экзистенциальную угрозу, а в российских войсках – защиту от нее. Арсенян же утверждает, что «сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции». Арсенян считает, что Турция «никогда не угрожала» Армении после признания независимости.
Он заявил, что без российских войск в Армении та «станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции». В результате, по его словам, Армения «превратится в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы».
Напомним, по итогам конфликта с Азербайджаном армянская сторона согласилась передать ему Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В этом конфликте Азербайджан пользовался поддержкой Турции.
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