Эксперт назвал причины экономических и демографических проблем КНР

Востоковед Маслов: Китайское руководство осознает необходимость создания новой модели экономического развития

На китайские компании оказывается колоссальное давление, а страна все еще ощущает последствия пандемии. Экономические проблемы и существенные изменения в структуре населения заставляют КНР искать новые модели развития, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов, комментируя сообщения о замедлении роста ВВП и сокращении населения Китая.

«Китай сталкивается со структурными проблемами экономики, которые были вызваны несколькими факторами. Во-первых, до сих пор ощущаются последствия локдаунов, под знаком которых в КНР прошел прошедший год. Напомню, что в 2021 подобного не было, и Пекин переживал некоторое восстановление после трагического начала пандемии», – отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

Объективные причины заставили Китай ужесточить меры контроля над распространением вируса, напоминает эксперт. Из-за этого не мог не пострадать промышленный рост. Сказалось и то, что два года назад Пекин устранял последствия замедления экономики при помощи роста наличности. Сейчас этот метод оказался недоступным из-за угрозы роста инфляции.

«Второй момент – на китайские компании оказывается существенное давление из-за рубежа, – указывает Маслов. – Это тоже несколько замедляет темпы развития экономики. Создаются преграды для ввоза целого ряда китайских высокотехнологичных продуктов».

«Не стоит забывать и о социальных изменениях, – напомнил китаист. – Уменьшается молодое трудоспособное население, в то время как растет число представителей старшего возраста». В целом, происходящее снижение темпов роста нельзя назвать кризисом, полагает Маслов. «Это, скорее, некоторые частные проблемы, которые полностью осознаются китайским руководством. Многие решения были намечены уже в рамках ХХ съезда КПК», – указывает эксперт.

Новые вызовы подталкивают китайское руководство к необходимости продумать новую модель экономического развития. «Разработки, принятые во времена Дэн Сяопина, к сожалению, исчерпали себя, но какие-то инновационные решения еще не успели, – поясняет Маслов. – Предполагается, что должна произойти переориентация экономики на высокотехнологическое производство».

Проблемы, вероятно, будут решаться путем создания новых специализированных зон в тех районах, где рост экономики идет более быстрыми темпами, чем в среднем по стране, полагает эксперт. «Это привлечет новых людей на данные территории. Для стимулирования производства важно активизировать иностранные торговые связи», – говорит собеседник.

«Для Китая важно выходить на новые рынки, и здесь крайне полезно наращивать связи с Россией. Нашим отношениям есть, куда расти. Не весь двусторонний потенциал остается реализованным. Однако в будущем, уверен, по этому направлению будет проведена серьезная работа», – прогнозирует Маслов.

«Что касается снижения численности населения в Китае, то эта тенденция не нова», – продолжает эксперт. Проблема стала заметна еще десять лет назад – как последствия ранее принятой программы «одна семья – один ребенок». «Меняется сама структура общества КНР: большинство людей стали жить в городах, что очень сильно влияет на повседневный быт. В мегаполисе много детей не заведешь», – поясняет востоковед.

«Появилось много девушек, которые в целом придерживаются идеологии childfree – отказа от деторождения. – отмечает Маслов. – Женщины хотят строить карьеру, а не превращаться в хранительниц очага. Таким образом, произошло падение численности населения».

«В данной ситуации у Китая есть два выхода: увеличивать рождаемость путем ее денежного стимулирования, либо все же дождаться пика этого процесса, когда большинство представителей старшего поколения уйдут из жизни. Тогда в КНР общество омолодится и станет технологически более продвинутым», – подчеркивает эксперт.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая сообщило о снижении численности населения Китая на 850 тыс. человек, до 1 млрд 411 млн 750 тыс. Агентство напоминает, что в последний раз количество жителей страны падало в 1961 году, когда КНР столкнулась с последствиями массового голода. При этом уровень рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек, по сравнению с показателем в 7,52 в 2021, что является самой низкой отметкой за всю историю наблюдений.

Ощущаются и последствия пандемии коронавируса: уровень смертности в стране стал самым высоким с 1974 года (времена Культурной революции). В настоящий момент важный демографический показатель составляет 7,37 умерших на 1000 жителей КНР.

Также во вторник агентство Интерфакс привело данные Государственного статистического управления Китая, из которых следует: темпы роста экономики страны существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. Отмечается, что полученные показатели не удовлетворяют ожидания китайского правительства, которое установило норму в 5,5% за уходящий год. Темпы роста стали вторыми из самых низких с момента начала политики реформ и открытости. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году – 2,2%.

Несмотря на существенные экономические и социальные проблемы, Китай остается наиболее важным партнером России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах отношений Москвы и Пекина в 2023 году.

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