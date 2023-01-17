Минздрав рассказал о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье нации

Медведчук: Украине необходима партия мира

Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию

Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

В его статье указано, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией, передают «Известия».

Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».

Председатель политсовета ОПЗЖ отмечает, что, несмотря на словесный триумф, партия войны не приближает военного перелома в своей стране.

Медведчук прямо указал на то, что украинскую партию мира не жалуют ни в США, ни в Европе. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а «военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов».

«Тех, кто выступал за мир, попросту оболгали и запугали по указке Запада. Так, украинская партия мира не вписалась в западную «демократию», – подчеркнул он.

Медведчук рассуждает, что, в таком случае, является демократией на Западе, если «демократичная позиция» диалога и мирного регулирования конфликтов киевским режимом резко отвергается. Представитель оппозиционной партии предположил, что жителям Украины для спасения своей страны придется начинать строить собственную демократию. После этого, по мнению Медведчука, станет возможным гражданский диалог без западных кураторов.

Политик отметил, что пришло время украинцам создать политическое движение, куда войдут те, кто не хочет, чтобы его дом стал местом геополитических разборок и бизнеса.

«Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – заключил Медведчук.

Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.

На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.