Мобильные приложения некоторых зарубежных автобрендов перестали работать в России

Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список

Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.

Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».

По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.

Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.

«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.

Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.

В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.

«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.

Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.