Путин поручил главе Новосибирской области усилить борьбу с заболеваемостью туберкулезом

Властям Новосибирской области необходимо усилить борьбу с заболеваемостью туберкулезом в регионе, а также уделить внимание инфраструктуре школ, соответствующее поручение президент Владимир Путин озвучил на встрече с главой региона Андреем Травниковым.

Губернатор отметил, что в сфере здравоохранения происходят положительные изменения, это особенно касается оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что есть момент, которому следует уделить больше внимания, – борьба с туберкулезом.

Также глава государства затронул тему развития Академгородка и школьной инфраструктуры.

Он уточнил, что есть вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Путин отметил, что в этой сфере есть над чем работать.

«Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены», – сказал Путин.

Напомним, в декабре Путин отмечал, что российская вакцина от туберкулеза на порядок лучше и безопаснее европейской.