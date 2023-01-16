Политолог указал на заблуждение Столтенберга об отношениях России и НАТО

Политолог Кортунов: России и НАТО придется договариваться о правилах игры после конфликта на Украине

Возвращение к формату стратегического партнерства Москвы и альянса в настоящий момент невозможно. Тем не менее, обе стороны нуждаются в каналах связи для увеличения прогнозируемости последствий соперничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность нормализации диалога с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

«Очень важно понимать, что подразумевается под словом нормализация. Столтенберг прав в том смысле, что отношения Москвы с альянсом едва ли в обозримом будущем вернутся к модели стратегического партнерства, как это было при подписании основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Напомню, что когда Дмитрий Медведев был президентом, то он даже посещал Лиссабон с целью участия в саммите НАТО. Такого взаимодействия, к счастью или к сожалению, между двумя сторонами больше не будет даже после окончания конфликта на Украине. В это он прав. Тем не менее, это не означает, что между Москвой и альянсом не должно существовать контактов от слова совсем». И вот здесь генсек НАТО заблуждается, – подчеркивает эксперт.

«Диалог необходим хотя бы для того, чтобы сохранить контроль над соперничеством. В этом плане определенные линии коммуникации и способы связи могут продемонстрировать свою эффективность. Обеим сторонам необходимо сократить издержки противостояния. Совместное обсуждение рисков, возникающих на том или ином этапе, также поможет сохранить некоторый уровень стабильности», – акцентирует собеседник.

«После того, как осядет пыль активной фазы конфликта на Украине, наша задача будет состоять в формировании инструментов контроля напряженности между двумя сторонами. Подчеркну, что о дружбе и мире в ближайшей перспективе не может быть и речи, однако увеличение предсказуемости и обсуждение «правил игры» – важный момент, который необходим как России, так и странам НАТО», – рассуждает эксперт.

«Процесс налаживания взаимопонимания, конечно, займет много времени, однако рано или поздно стороны поймут, что перспектива договора лучше жизни в постоянной неопределенности в постконфликтной эпохе», – резюмирует Кортунов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена.

Напомним, лидер альянса 10 января призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине. По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг считает важным.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «хорошим сценарием для всего мира» возвращение Запада к добросовестным переговорам об беспокоенностях России в сфере безопасности.

Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.

Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.

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