Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине

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5 января, четверг | Последнее обновление — 15:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
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Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи.
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине
Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по урегулированию на Украине при учете новых реалий
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Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий, заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.
Эрдоган подтвердил свою готовность к посредничеству в целях политического урегулирования конфликта, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин указал Эрдогану на деструктивную роль западных государств, накачивающих Киев вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Кроме того, отмечается приоритетное значение реализации таких стратегических совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую».
Глава российского государства также подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта.
Также президенты обсудили вопросы сирийского урегулирования и обменялись поздравлениями с Новым годом.
Ранее источник сообщал, что Эрдоган продолжит предлагать Путину посредничество по Украине.
СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-помощник Трампа Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за отказа ввести санкции против России
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Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности Анкары занять жесткую антироссийскую позицию.
В своей статье, опубликованной на сайте британской The Daily Telegraph, Болтон написал, что в ближайшие месяцы так называемое единство Запада будет по-настоящему проверено на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО. При этом бывший сотрудник администрации США выразил сожаление, что торговые и военные партнеры России еще не покинули Москву в час нужды, в том числе Турция, чье членство в НАТО, как заявил Болтон, должно быть под вопросом в 2023 году, если Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран на выборах в июне, передает ТАСС.
Он также отметил, что обещания Берлина увеличить расходы на оборону пока не материализовались, а оборонный бюджет Германии в 2023 году будет даже меньше прошлогоднего. Болтон также обратил внимание, что средства из специально созданного фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро еще не были задействованы для модернизации вооружения и боевой техники ВС ФРГ. При этом бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.
Ранее официальный представитель Эрдогана выразил мнение, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы снова закрыт для движения судов по причине сильного тумана
Третий день подряд закрывают пролив Дарданеллы для движения судов по причине сильного тумана над Стамбулом, сообщает служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы).
Отмечается, что капитаны судов, которые должны были прийти с юга, были предупреждены по радио. Таким образом, пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости. В Стамбуле предполагают, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет, передает РИА «Новости».
В декабре движение паромов приостановлено на Керченской переправе в связи с ухудшением погодных условий.
Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».
Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.
В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.
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В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада
Оценка вероятности встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе будет дана только после планируемой встречи глав МИД, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу подчеркнул, что заранее делать такие прогнозы было бы неправильно. Он обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.
Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.
СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.
Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО вооружением и экипировкой
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщила пресс-служба Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный – министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Также сообщается, что Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.
«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», – говорится в перечне поручений.
Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.
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Власти Турции выступили за хорошие отношения с Россией, США и Китаем
Представитель президента Турции Калын: Членство в НАТО и союз с США не препятствуют хорошим отношениям с РФ и Китаем
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Членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией, и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Официальный представитель Эрдогана заявил в интервью журналу «Критер», что участие Турции в блоке НАТО и наличие союзнических отношений с США якобы не препятствует поддержанию Анкарой хороших отношений с Россией, передает ТАСС.
По его словам, приоритетом Турции якобы является обеспечение стабильности и процветания в регионе и за его пределами. Как утверждает Калын, руководствуясь этим и сохраняя традиционную линию во внешней политике, Турция одновременно расширяет горизонты внешней политики за счет новых подходов.
Официальный представитель Эрдогана также выступил с утверждением, что участие Турции в Североатлантическом альянсе не является преградой для развития сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Напомним, в конце декабря глава МИД Сергей Лавров констатировал, что основной целью США и всего НАТО является ослабление или даже уничтожение России.
Идею создания газового хаба в Турции поддержали 15 стран
Минэнерго Турции: К идее создания газового хаба положительно отнеслись 15 стран
Турция обсуждала проект газового хаба с 15 различными странами, в целом их отношение положительное, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
По его словам, в целом за 2022 год делегации Турции обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Министр назвал основной целью открытие доступа к новым источникам. Также активно осуждалась тема хаба в Турции, к чему многие страны выскзаали положительное отношение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
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В Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков: Разговор президента РФ Путина и лидера Турции Эрдогана запланирован на 4 января
Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах президента России на среду телефонный разговор с Эрдоганом, пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что разговор запланирован, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает провести в среду телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.
Путин поговорил по телефону с девочкой, чью мечту с «Елки желаний» он исполнил
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях исполнил глава государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой, передает ТАСС.
Праздничная программа для Агаты началась еще в Москве, куда девочка прилетела из Курганской области вместе мамой Софьей Михайловной, младшим братом Макаром и двумя сестренками – Таисией и Ярославой. Папа девочки, командир медицинского взвода Евгений Былков погиб в ходе специальной военной операции в марте 2022 года.
В Москве Агата побывала в Большом Государственном Московском цирке и на новогодней елке в павильоне «Мосфильма», а уже на следующее утро семья Былковых отправилась в Салехард, откуда она должна была отправиться на охоту за северным сиянием. Однако полярные огни девочка увидела уже в салехардском аэропорту.
В столице Ямало-Ненецкого автономного округа для Агаты приготовили сюрприз: на знаменитой стеле «Полярной круг» зажглись имена всех членов семьи Былковых. После торжественной церемонии пересечения Полярного круга, началась основная часть праздничной программы: Агата отправилась на вездеходе в поселение народа ханты. Девочка вместе с семьей прошла обряд очищения, познакомилась с традиционным укладом жизни местного населения и даже попробовала солонину. Здесь же Агата еще раз увидела северное сияние, оно раскинулось во всю ширь неба.
Накануне Нового года Агата смотрела мультфильм «Маша и медведь» в кинотеатре «Полярис», каталась на вездеходе «Трэколе», водила хороводы и даже встретилась с Ямал Ири – ямальским Дедом Морозом, а вечером она вместе с семьей и салехардцами встречала Новый год на улицах города. В следующие дни были катания на лошадях, мастер-класс по готовке в русской печи, посещение приюта для животных и ледяного чума. Кульминацией праздника стало катание в оленьей упряжке, о котором девочка мечтала.
Президент России Владимир Путин позвонил девочке 3 января. Он поздравил девочку и ее семью с Новым годом и узнал, как прошли ее праздничные выходные. На вопрос, что ей больше всего понравилось, Агата ответила: «Мне очень понравилось все, что мы видели, но больше всего – северное сияние». Софья Михайловна, мама девочки, поблагодарила президента за помощь и пожелала ему и его близким здоровья, она пригласила его в гости, в институт ФСБ, в котором она работает. Владимир Путин поинтересовался жилищными условиями семьи Былковых. Софья Михайловна сказала, что условия хорошие, живут в трехкомнатной квартире.
«Семья у вас все-таки большая, четверо детишек. Мы еще к этому вопросу с вами вернемся», – ответил президент и пожелал Агате хорошего завершения путешествия. «Расскажешь мне потом про северное сияние», – сказал в завершении Владимир Путин.
Напомним, 22 декабря президент снял с новогодней елки три открытки с желаниями детей. Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Александрой Титаренко, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, узнал о ее впечатлениях от посещения Великого Устюга и попросил в подарок банку огурцов.
Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил об отсутствии у Анкары намерений вмешиваться в сделки на создаваемом газовом хабе
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Анкара не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем газа на создаваемом в Стамбуле хабе, а также вводить какие-либо ограничения по сделкам, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции заявил в эфире телеканала TVnet, что Анкара создает рыночные механизмы для реализации природного газа и не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, а также вводить какие-либо ограничения. Он заверил, что стороны сами будут иметь возможность договариваться на площадке хаба, передает ТАСС.
Турецкий чиновник отметил, что Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа. Он также выразил мнение, что клиентов из Европы на создаваемом в Стамбуле газовом хабе будет много.
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
В Турции заявили о наличии долгосрочных контрактов с Россией по газу
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о наличии долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа
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Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены на топливо и объемы поставок, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции в интервью телеканалу TVnet заявил, что Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены и объемы поставок. При этом он отказался обнародовать стоимость российского газа для Турции. Донмез также отметил, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа. Как отмечается, Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%), передает РИА «Новости».
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине
Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует продолжить предлагать посредничество для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил дипломатический источник.
По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса между двумя странами, так как Турция имеет возможность вести переговоры с двумя сторонами, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана 4 января.
До этого официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.
Глава Минэнерго Турции назвал возможный объем экспортных поставок газа
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год
Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров газа в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что сейчас Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, передает ТАСС.
Донмез также заявил, что через энергетический центр или хаб, который планируется создать в Турции, планируется поставлять не только российский газ, но и энергоносители из других стран. По его словам, в настоящее время Турция получает газ из 12 стран.
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
Общественник рассказала о поддержке президентом семей участников СВО
Юлия Белехова: Постоянный контакт с участниками СВО позволяет быстро решать их проблемы
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«В нашей организации встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать своих близких, которые отправились защищать Родину. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко понимать, какая помощь им необходима», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она также отметила роль президента в поддержке семей участников СВО.
«Спецоперация России на Украине сформировала новые задачи, потребовала от общества единения и сплочения. Ячейка нашего и каждого нормального общества вообще – это семья. В периоды испытаний это проявляется особо. Семья – это точка коммуникации с нашими воинами, с нашими героями. Куда будет звонить солдат со своими переживаниями? Конечно, домой, своим родным, маме, жене. В итоге, два этих посыла: сплочение общества и родственное участие в судьбах наших воинов – логически оформились в создание Комитета семей воинов Отечества (КСВО)», – рассказала руководитель КСВО Юлия Белехова.
По ее словам, цель Комитета – объединить семьи участников СВО по всей России. «Встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать друг друга, своих родных и близких, которые отправились защищать Родину. Вообще, в России было и остается много женских и семейных организаций, но мы в КСВО сосредоточились на решении вопросов семей воинов. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко знать и понимать, какая помощь им необходима», – подчеркнула собеседница.
Белехова отметила: КСВО во взаимодействии с Минобороны и другими ведомствами уже организовал «горячую линию» для сбора обращений и решения сложных вопросов. «Также мы оказываем правовую помощь по вопросам мобилизации и СВО. Сами родители воинов и юристы КСВО отвечают на вопросы обращающихся по выплатам и правам, по помощи семьям участников СВО, помогают получить психологическую консультацию», – рассказала руководитель КСВО.
«Сейчас нами организованы поставки гуманитарной помощи на освобожденные территории. Кроме того, мы проводим благотворительные мероприятия в контексте новогодних праздников, – сообщила Белехова. – А в планах у нас еще больше проектов, еще больше поддержки для наших ребят. Так, например, уже создаются региональные КСВО, которые будут решать вопросы регионального уровня, возникающие сегодня и у семей воинов, и у бойцов. Есть вопросы и федерального уровня, которые будут передаваться нам, а мы будем их решать с профильными министерствами и ведомствами».
«Очень воодушевляет то, что президент полностью разделяет наши планы и поддерживает нашу работу. Например, Владимир Путин дал поручение администрации президента и правительству, чтобы у нас был прямой контакт с министерствами и ведомствами, чтобы мы могли решать вопросы напрямую. А вопросов много – уже сейчас у нас в работе более 2 тыс. обращений, далеко не все из которых легко решаемы. Но именно для решения таких задач мы и существуем», – рассказала руководитель КСВО.
В середине декабря Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки матерей, жен и других родственников участников СВО, а также для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, говорится в Telegram-канале организации.
Добавим, что губернаторы новой волны, со своей стороны, также разработали региональные меры поддержки семьям военнослужащих. Например, в Тюменской области при помощи главы региона Александра Моора запустили региональную сеть «социальных гостиных», которые представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих.
В Якутии принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для нее возникнет необходимость.
В Кировской области глава региона Александр Соколов расширил категорию получателей мер поддержки в регионе – помимо семей мобилизованных граждан в нее вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. В Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.
Напомним, в начале ноября президент Владимир Путин обратился к региональным руководителям с призывом уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в СВО. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.
Добавим также, что 4 ноября глава государства подписал закон, который приравнивает к военнослужащим бойцов-добровольцев, что гарантирует распространение на них социальных гарантий, полагающихся тем, кто служит по контракту. Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже чем у контрактников, которые занимают аналогичные воинские должности, сообщало РИА Новости. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
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