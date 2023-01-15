Названы сроки запуска белорусско-российского спутника зондирования Земли

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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 20:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названы сроки запуска белорусско-российского спутника зондирования Земли
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Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, заявил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.
Золотой отметил, что ставится задача сделать запуск быстрее. Он пояснил, что многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня – отечественные, передает РИА «Новости».
По его словам, аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
Ранее Белоруссия заявила о желании участвовать в космической программе России.
Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира
Полянский: Возвращение Запада к добросовестным переговорам с РФ по безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира
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Возвращение Запада к добросовестным переговорам об обеспокоенностях России в сфере безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира, но до этого очень далеко, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая в эфире телеканала RT на вопрос об условиях возобновления диалога с Западом, Полянский подчеркнул, что Москве нужно увидеть, что Запад действительно понял ошибки своей политики и на практике изменил отношение к поддержке украинского режима, которому сейчас дают полный карт-бланш на преступления против человечности, против населения Украины, русскоязычного населения, на все виды дискриминации русскоязычного населения, передает ТАСС.
Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заверил, что если такие перемены произойдут, то есть шансы, что Россия будет вести добросовестные переговоры. По словам дипломата, это был бы очень хороший сценарий для всего мира. При этом он выразил мнение, что стороны в настоящий момент очень далеко от такого положения дел.
Вместе с этим Полянский отметил, что в Москве не теряют надежды. По его словам, в России видят, что на Западе есть много людей, в том числе западные дипломаты, которые очень серьезно думают об извлечении уроков из прошлого. При этом дипломат констатировал, что никаких практических шагов в этом направлении Западом не предпринимается. Он обратил внимание, что на политическом уровне слышна только воинственная риторика и разжигание конфликта. В связи с этим обстоятельством Полянский отметил, что причин для оптимизма на данном этапе нет.
Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
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Скончался Вахтанг Кикабидзе
Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет, в последнее время он тяжело болел, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.
Кикабидзе известен и любим по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и других.
Вахтанг Кикабидзе – народный артист Грузии, заслуженный артист Украины, лауреат многих премий.
На выборах в парламент Грузии в 2020 году он возглавил список оппозиционного «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили, к которому питал политические симпатии. Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружил, организовать вывоз арестованного Саакашвили на лечение из Грузии за границу.
Из-за войны-2008 Кикабидзе в последние годы отказывался выступать в России.
На Украине заговорили об отступлении из Артемовска
Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска
В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post.
Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».
Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.
Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ.
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
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Бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда
Источник: Тело бойца ММА Гаглоева нашли в вагоне поезда Москва – Владикавказ
Боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев обнаружен мертвым в вагоне поезда Москва – Владикавказ, сообщил источник в спортивных кругах.
По его словам, во время остановки в Ростове-на-Дону Гаглоев был найден мертвым в вагоне поезда, по предварительным данным смерть могла иметь насильственный характер, передает ТАСС.
Ранее в фитнес-клубе на юге столицы из огнестрельного оружия ранили бойца ММА Багдата Дюсембаева.
Захарова высмеяла обнаружение секретных документов в доме Байдена цитатой из «Принца и нищего»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла историю с обнаружением секретных документов в доме президента США Джо Байдена отрывком из «Принца и нищего» Марка Твена.
Захарова отреагировала шуткой на сообщение об обнаружении еще нескольких страниц секретных документов в доме Байдена. Она опубликовала в Telegram-канале отрывок из произведения «Принц и нищий» Марка Твена, герой которого использует государственную печать Англии для того, чтобы колоть орехи.
Представитель МИД России задалась вопросом: «Что делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?»
Ранее еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне.
При падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске погибли 20 человек
Глава администрации Днепропетровской области Резниченко заявил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом
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В результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Он заявил, что в результате трагедии погибли 20 человек, ранения получили 73 человека, включая 14 детей, еще около 40 человек остаются пропавшими без вести. По словам мэра Днепра, из-за обстрела без электричества остался один из районов города, передает Газета.Ru.
Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко добавил, что в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где проживало до 200 человек, из которых около 50 – дети. Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. жителей.
В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
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Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
Французский город отказался принимать от России плату за аренду мест на кладбище
Город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, на котором похоронены знаменитые российские деятели, сообщила газета Monde.
Газета Monde рассказала об отказе города от средств со ссылкой на Николая Лопухина, главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа.
Лопухин рассказал изданию, что кладбище пришло в запущение, Россия хотела сделать реставрацию, но из-за коронавируса и ситуации на Украине проектом больше не занимаются, передает РИА «Новости».
На кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.
Россия и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году подписали соглашение, согласно которому Москва должна была оплачивать аренду мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников.
Ранее сообщалось, что российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от обязанностей художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, который он возглавлял с 1989 года.
Постпредство РФ в ООН отреагировало на идею создания «спецтрибунала» по России
Постпредство РФ: У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «спецтрибунала» по России
Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями для создания «специального трибунала» по России, такие идеи не имеют юридических оснований, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский объяснил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения совершенно ничтожны, у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий, передает RT.
Дипломат не видит практической основы в эксплуатируемой с популистскими и политическими целями идее Запада. По словам Полянского, она только может заставить серьезных людей смеяться.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина и США превращают ООН в общее место, и предположила какое будущее ждет организацию.
Стала известна обладательница короны «Мисс Вселенная»
Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США Р’Бонни Габриэл
Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Трансляция 71-го международного конкурса из Нового Орлеана (штат Луизиана) велась на одной из американских стриминговых платформ, передает ТАСС.
Ранее представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» на конкурсе красоты в американском городе Новый Орлеан.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Британия решила передать Украине боевые вертолеты
Mirror: Британия предоставит Украине до четырех боевых вертолетов Apache
Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны, сначала Британия отправит Украине танки, после чего начнет прорабатывать вопрос поставки вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, передает РИА «Новости». По данным издания, ВСУ необходимо будет более четырех вертолетов, чтобы они имели какое-то стратегическое значение, поэтому другие страны НАТО последуют примеру Лондона.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву танки Challenger 2.
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