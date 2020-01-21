Белоруссия заявила о желании участвовать в космической программе России

Белоруссия не скрывает своего желания участвовать в «громадной» космической программе России, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Глава Белоруссии, в частности, предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.

«У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса – один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Основной комплекс работ в космической отрасли Белоруссии обеспечивают более 20 научных и производственных организаций. В июле 2012 года на орбиту был выведен белорусский спутник, который вошел в состав Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время специалисты Белоруссии и России работают над созданием нового космического аппарата (БКА-2) сверхвысокого разрешения, который расширит состав российско-белорусской группировки спутников. Он будет иметь улучшенные характеристики, по сравнению с действующим спутником БКА-1, запущенным на орбиту в июле 2012 года, передает ТАСС.

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