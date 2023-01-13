Китайская таможня зафиксировала рекорд товарооборота с Россией

Таможня Китая: Товарооборот с Россией за 2022 год вырос на 29,3%

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и достиг рекордных 190,271 млрд долларов, следует из данных главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что Китай за прошедший год ввез в Россию товаров на 76,122 млрд долларов (увеличение на 12,8% по сравнению с 2021 годом), а Россия увеличила поставку товаров в Китай товары на 114,149 млрд долларов (увеличение на 43,4% по сравнению с 2021 годом), передает РИА «Новости».

Также китайская таможня обнародовала данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань. В 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.

Напомним, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых 11 месяцев 2022 года составил рекордные 172,4 млрд долларов. В декабре китайский посол в РФ заявил об укреплении отношений между Россией и Китаем в 2022 году. В том же месяце экс-глава МИД Китая Ван И сравнил отношения с Россией с монолитом.

Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов.