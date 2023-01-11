Стала известна дата прощания с экс-президентом Башкирии Рахимовым

В ДНР рассказали о сложности зачистки Соледара от ВСУ

Донецкий депутат Бердичевский: Нашим военным придется выбивать оставшихся боевиков ВСУ из каждого подвала Соледара

Взятие и зачистка Соледара и Артемовска позволят нам разрушить первую линию обороны противника. Это потребует времени, поскольку ВСУ будут до последнего прятаться в подвалах. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, взяв соединения ВСУ в котел.

«Соледар очень важен для нас, поскольку агломерация Соледар–Артемовск–Северск – это первая линия обороны ВСУ. Следом идет линия Краматорск – Славянск, внутри которой расположены Дружковка и Константиновка, где уже сейчас ВСУ наверняка активно строят укрепрайоны», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Сейчас в Соледаре мы увидим нечто похожее на Мариуполь. Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает собеседник.

«При этом не стоит надеяться на то, что после окончательной зачистки Соледара украинские военные оставят Артемовск. Они будут его удерживать до взятия города в кольцо. Пока есть возможность по трассе подвозить подкрепление и технику, сдаваться противник не станет», – уверен депутат.

«Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это не удивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине не интересна», – подчеркивает он.

«Наиболее перспективным решением было бы полное разрушение логистики противника – уничтожение мостов и железнодорожных путей, перекрытие трасс и аэропортов. Когда ВСУ не смогут пополнять свои запасы, нам будет легче продвигаться вперед. Пока же будем двигаться на север в сторону Харьковской области, зачищая весь Донбасс», – заключил Бердичевский.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».

Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.

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