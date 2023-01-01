Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть ребенка во дворе дома в Ленобласти

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми во дворе дома в Ленобласти, один ребенок скончался

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми во дворе дома в городе Кировск Ленинградской области, пятилетняя девочка скончалась на месте, возбуждено уголовное дело, сообщило ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло во дворе дома в городе Кировск Ленинградской области. Мужчина за рулем каршерингового автомобиля Kia Rio совершил наезд на женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В момент аварии пострадавшая мама была у дома, автомобиль вылетел на газон, где сшиб людей, а затем врезался в припаркованный Renault Logan, передает РИА «Новости».

В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний мальчик находится в реанимации с тяжелыми травмами, а пятилетняя дочь скончалась на месте.

Установлено, что за рулем автомобиля был нетрезвый житель Петербурга, ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Решается вопрос об его аресте, прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее в Тюменской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело.