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Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер»
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Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов».
Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН.
Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой.
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Путин вручил госнаграду Суровикину
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.
Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.
Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian
Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди.
Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград».
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
Шойгу назвал победу Вооруженных сил России неотвратимой
Победа Вооруженных сил России неотвратима, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе новогоднего поздравления, опубликованного ведомством.
Он пожелал всем здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей.
«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» – сказал Шойгу в видеообращении.
Также он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что в 2022 году всем выпали испытания, изменившие привычный ход времени. Шойгу добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй и народной традицией, но и приобретает глубокий смысл.
Глава Минобороны отметил работу российских военных, выполняющих боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве.
Шойгу поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России.
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубиц Krab
В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Подполковник США исключил победу Украины
Подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте
Украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для издания 19FortyFive Дэвис написал, что сценария победы украинской стороны в конфликте не существует, потому что США не могут стать его полноценными участниками, передает ФАН.
Подполковник также отметил, что ВС США будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а экономика окажется под серьезной угрозой. Кроме того он исключил победу Украины в России. Он добавил, что украинские военные не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте.
Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте. Политологи оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте.
Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства отмечено, что в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.
Также уточняется, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата «Стриж».
Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очакова Николаевской области.
В районах населенных пунктов Моспино, Новое в ДНР, Свистуновка, Первомайск и Троицкое в ЛНР уничтожено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». В районе населенного пункта Горловка в ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
Огнем артиллерии на Купянском направлении поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки и 92-й механизированной бригады ВСУ у Кругляковки Харьковской области. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Недалеко от Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) на Краснолиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по живой силе и технике 110-й бригады терробороны уничтожены более 40 военнослужащих и бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе успешных наступательных действий российских войск на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ рядом с Красной Горой и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре пикапа, отметил Конашенков.
Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Новомихайловки, а также 108-й бригады терробороны в районе Пречистовки, уничтожены более 70 военнослужащих, пять бронемашин, отметили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки поражены 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 86 районах.
Возле Лебедина Сумской области уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300. В районах пунктов Часов Яр и Веселое ДНР вскрыты позиции и уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах Берестового и Красногоровки ДНР уничтожены две самоходные артустановки 2С1 «Гвоздика». Возле Лозовой Харьковской области и Малиновки ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в военном ведомстве.
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Названы потери ВСУ в первый день нового года
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.
По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.
Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.
Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.