В Сети высмеяли «пугающее» новогоднее заявление Байдена

Пользователи Twitter прокомментировали новогоднее заявление президента США Байдена

Пользователи Twitter (заблокирован в России) с иронией отнеслись к новогоднему заявлению президента США Джо Байдена о готовности работать в 2023 году.

«Готов делать дела в 2023 году», – написал Байден в официальном аккаунте Twitter (заблокирован в России).

К публикации прикреплена фотография, на которой президент США поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой.

«А какие-нибудь ты сделал в 2022?» – спросил Oclasus.

«Больше отмывания денег?» – заключил tim anderson.

«В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?» – высмеял Year Zero – Rory Biller, передает РИА «Новости».

«Твоя жена знает, что ты на улице?» – со злостью поинтересовался Boomer Mays.

«Пугающе», – написал MatthewJshow.

«Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли, наконец, начать уважать тебя хоть за один поступок?» – иронично отметил King B.

Ранее в рождественском поздравлении экс-президент США Дональд Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.