В Запорожской области предотвратили теракт на трассе «Москва – Симферополь»

На автомобильной трассе «Москва – Симферополь», проходящей через Запорожскую область, установили растяжку, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«На автодороге «Москва – Симферополь», за мостом, который проходит через реку Большой Утлюг, была установлена растяжка, которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он обратился к местным жителям с просьбой не трогать подозрительные предметы, поскольку это может быть опасно для жизни. «Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы», – заключил представитель администрации.

Во вторник в самом центре Бердянска возле здания администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант получил тяжелые травмы, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Позже появились сообщения о смерти коменданта, но эти данные опровергли – мужчина остался жив.