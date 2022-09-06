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Газпром начал производство СПГ возле «Северного потока»
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Корпорация «Газпром» начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщил зампред компании Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.
«Завод по производству СПГ на компрессорной станции «Портовая»… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тыс. тонн СПГ», – передает его слова «Коммерсант».
Маркелов уточнил, что 5 сентября на заводе прошли комплексные испытания длительностью 72 часа. Один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а еще один ожидается в ближайшее время. По данным Маркелова, на КС «Портовая» строительно-монтажные работы завершены. 30 мая была осуществлена подача газа на технологические объекты, а также обеспечена готовность хранилища.
Ранее Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве?
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Во Франции заявили о росте доходов России благодаря санкциям Запада
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Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40%. «Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», – приводит слова экономиста РИА «Новости».
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
«Европейские страны заплатили Путину более 86 млрд евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тыс. евро, и это не считая другие страны», – подытожил специалист.
Напомним, в прошлое воскресенье в США подсчитали, что Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий. В прошлый четверг президент России Владимир Путин отметил рост доли нефтегазовых доходов в бюджет, подчеркнув, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.
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Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»
На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
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В Siemens Energy не подтвердили заявление Газпрома по ремонту турбин
Компания Siemens Energy AG не стала подтверждать информацию Газпрома о том, что ей негде ремонтировать турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в пресс-службе концерна.
«Мы не можем подтвердить заявления «Газпрома», прозвучавшие сегодня утром», – отметили в компании, передает ТАСС.
Отмечается, что заявление Siemens Energy AG по ситуации с турбинами для трубопровода, которое было сделано в пятницу, «остается в силе».
Компания же накануне заявляла, что не занимается техобслуживанием «Северного потока», но готова принять участие в технических работах. Также отмечалось, что причин для прекращения эксплуатации газопровода якобы нет.
Ранее в Газпроме сообщали, что Siemens задействована в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
В Европе заявили о заполненности газовых хранилищ Германии на 85%
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Уровень заполненности газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1», следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ Германии якобы составил 85,02%. Также, по утверждению европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%, передает РИА «Новости».
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%.
Накануне премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал правительство ФРГ «проснуться» и спасать экономику Германии российским газом. В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
В пятницу стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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СМИ: Кабмин Финляндии скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний
Правительство Финляндии в ближайшие часы объявит об экстренном финансировании в размере нескольких миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
«Сегодня правительство объявит об экстренном финансировании в размере миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии. Правительство соберется для переговоров по пакету финансирования в Доме сословий в 16.00 (совпадает с мск) и объявит о своем решении после завершения переговоров», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 млрд шведских крон (23,23 млрд долларов), которые будут действовать до марта следующего года.
Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться, по меньшей мере, в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняет финское издание.
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