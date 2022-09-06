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Песков: Решение Путина о проведении спецоперации поддерживает большинство россиян
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Российское общество консолидировалось на фоне событий на Украине: решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации поддерживает абсолютное большинство граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.
«Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, наблюдается ли за последние полгода изменение настроений относительно ситуации на Украине и специальной военной операции.
Представитель Кремля не согласился с оценками о поляризации мнений в России. «В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация [идет] – нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год – это год единения нашего общества», – отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
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Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
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Эксперт: Битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню»
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«Битву за Херсон ВСУ начинали с десяти направлений ударов, но спустя неделю активные военные действия ведутся только на двух из них. И те без особых успехов для противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее власти Херсона заявили, что контрнаступление ВСУ потерпело крах.
«За неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц. Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню», – подчеркнул собеседник.
«Относительно ситуации по участкам боевых действий, стоит отметить, что силами ВСУ сперва предпринималась попытка наступления одновременно по десяти направлениям, от самых южных оконечностей Буга, то есть от Николаева, и заканчивая районом Высокополья. Сейчас активные действия с перспективами для вооруженных сил противника продолжаются только в двух основных местах», – отметил эксперт.
«На андреевском участке в районе Сухого Ставка наблюдается наибольшее продвижение противника. В пятницу ВСУ даже удалость выйти к Карломарксовскому (Счастливое). Но противник был отброшен оттуда, и сегодня он успешно контролирует разве что Сухой Ставок, по которому постоянно наносятся артиллерийские удары, кроме того, периодически возникают бои за населенный пункт Костромка», – рассказал он.
«Противник успешно перебрасывает подкрепление в этот район. Вместе с тем количество подкрепления уменьшается, за последние сутки перебрасывался только личный состав, без бронетехники», – добавил собеседник.
Онуфриенко также подробно рассказал о ситуации в населенном пункте Сухой Ставок. «На сегодняшний день там нет мирного населения, ранее в нем жили 117 человек, но они ушли еще до начала наступления. Остались только вооруженные силы противника. Вчера мы нанесли удары истребителями-бомбардировщиками по ним. Действительно, как писали Telegram-каналы, можно сказать, что этот поселок теперь превратился в одно большое кладбище», – отметил он.
«Нужно понимать, что поселок представляет из себя всего пару улиц, растянувшихся на 800 метров. Теперь ни улиц, ни домов там нет, украинская армия, по сути, теперь находится в чистом поле», – подчеркнул эксперт.
«На севере, под Высокопольем и Ольгино, сейчас идут упорные бои. Противник смог занять часть Высокополья и даже продемонстрировал фотографию с водружением флага. Однако там нет продвижения за пределы этого участка», – отметил Онуфриенко.
Эксперт также рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области. «Появились спутниковые фотографии моста в Каховке, судя по которым он перебит как минимум в двух местах. Антоновский мост в Херсоне не перебит, но по нему было нанесено огромное количество ударов, движения сейчас нет. Вместе с тем российские военные и в районе Новой Каховки, и в Херсоне навели понтонные переправы для непрерывного снабжения наших группировок», – заключил он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.
Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».
Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.
Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.
Эксперт: Украинский посол извинился перед казахами, а не перед русскими
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«Именно на казахской территории прозвучал призыв против русских, которых, кстати, очень много проживает и в самом Казахстане. По этой логике Врублевский счел, что он поставил в неудобное положение именно Нур-Султан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее казахский МИД сообщил о получении извинений от украинского посла в Казахстане Петра Врублевского за его русофобский выпад.
«Москва ранее выразила свое возмущение Нур-Султану, поскольку свое заявление Врублевский сделал именно на территории республики. В этом смысле именно Казахстан оказался ответственен за это, – считает политолог Владимир Корнилов. – Как известно, после полученной из Москвы ноты Врублевский был вызван на ковер в МИД Казахстана, где от него потребовали объяснений. Тогда Врублевский и выразил сожаление по поводу своих слов, оправдываясь тем, что те вырвались у него в эмоциональном порыве. То есть, попросив прощения, украинский посол просто выполнил свой долг перед казахами – ну так, как он его понимает».
Корнилов надеется, что украинскому послу дали понять, что его дальнейшее присутствие в Казахстане не очень желательно, и именно этим можно объяснить официальное сообщение об отъезде посла «в отпуск». «Уверен, что Нур-Султан извинения посла не удовлетворили. Потому-то Врублевский сейчас и возвращается в Киев», – предполагает Корнилов.
При этом украинский МИД тоже не перед кем не извинялся за поведение своего дипломата, да и сам Врублевский не стал просить прощения публично, отметил политолог. «Дипломат не принес публичных извинений, так как это могли неправильно воспринять на родине. Ведь Врублевский лишь повторил то, что звучит с экранов украинских телеканалов. Не исключаю, что по возвращении домой он будет выступать с аналогичными призывами убивать русских, но уже будучи, так сказать, на нормальном эмоциональном фоне», – резюмировал политолог.
В понедельник украинский посол в Казахстане Петр Врублевский выразил сожаление МИДу страны за свои высказывания о русских, оправдав их «повышенным эмоциональным состоянием». Впрочем, известно об этом стало отнюдь не из уст самого посла, а от представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова. «Мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Напомним, что 22 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Врублевский заявляет: чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». По мнению Захаровой, высказывание доказывает террористическую и античеловеческую сущность киевского режима. Следственный комитет России пообещал дать оценку высказываниям Врублевского.
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Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Посол Украины в Казахстане извинился за высказывание о русских
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Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД страны за высказывания о русских, сообщил официальный представитель казахстанского ведомства Айбек Смадияров.
«Ситуацию на Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.
Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать даст высказываниям Врублевского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
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Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.
Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.
«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.
В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.
«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.
Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.
«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.
России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.
Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.
Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.
Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
В НАТО заявили о нехватке зимнего обмундирования для солдат ВСУ
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По запросу Киева НАТО планирует доставить зимнее снаряжение для вооруженных сил Украины, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса, сообщил немецкий Spiegel со ссылкой на представителей НАТО.
По данным журнала, в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили Spiegel, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины», передает РИА «Новости».
Такие страны, как США, Канада, Швеция и Финляндия, уже обещали поставки. Таким образом, «можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной», сообщили Spiegel в альянсе. По информации издания, сбор экипировки идет «сложно», так как зимнее обмундирование в странах НАТО «зарезервировано в основном для национального использования», и сейчас оно пользуется большим спросом на рынке.
Германия также намерена помочь Киеву, при этом в бундесвере «постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой», пишет Spiegel. В этой связи в вооруженных силах Германии «довольно критично» относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву. Тем не менее, в Минобороны ФРГ сообщили, что намерены внести «важный вклад» в предоставление Киеву «зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания», говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
Ранее эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины
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МВД: Используемый предполагаемой убийцей Дугиной госномер автомобиля сняли с учета в Казахстане
Казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной Натальей Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей, сообщили в МВД страны.
«Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
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Путин: Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистов
Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент Владимир Путин.
«Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, – это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Он отметил, что долг России – оказать помощь жителям Донбасса.
«Наш долг – оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», – сказал президент России.
Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса.
«Меня поражает мужество этих людей», – заявил Путин.
Путин признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.
«Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)», – сказал Путин.
Он отметил, что военные в Донбассе сражаются «очень мужественно, храбро и результативно».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин прибыл на Камчатку
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.
Глава государства прилетел в регион, где, как ожидается, встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым, передает ТАСС.
После этого глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил «Восток-2022».
Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.
Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.
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