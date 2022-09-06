Спецоперация на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию

Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.

«Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов, анализируются и эффективность применявшейся техники – ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры.

«В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства», – заключили в ФСВТС.

В ФСВТС отметили также, что порядка четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона.

«На страны Каспийского региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан – приходится порядка четверти портфеля заказов», – подчеркнули в организации.

По сообщению ФСВТС, российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может представлять интерес для стран Каспийского региона.

«Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о наличии заказов на РЛС «Подсолнух-Э» от стран региона.

РЛС «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора.

«Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.

IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представил «Рособоронэкспорт». Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники.

Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км.