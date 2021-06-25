Разработчик рассказал об уникальных возможностях РЛС «Подсолнух-Э»

Российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км., сообщил на МВМС-2021 главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.

«Подсолнух» может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели – более 100. При чем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора», – передает ТАСС слова конструктора.

Как пояснил Сколотнев, по сравнению с радиолокационными станциями поверхностной волны зарубежных изготовителей российский «Подсолнух-Э» обладает рядом серьезных преимуществ. Так, РЛС «Страдивариус», являющаяся совместной разработкой Франции и Израиля, не может обнаруживать самолеты и большое число надводных объектов одновременно. Кроме того, у «Подсолнуха» совмещенные приемное-передающие позиции, у «Страдивариуса» они разнесены на 200 км.

«В настоящее время нет другого средства, кроме «Подсолнуха», которое позволяет обнаруживать одновременно надводные и воздушные объекты на площади 150 тыс. кв. км. эксклюзивной экономической 200-мильной зоны круглосуточно и в любых климатических условиях», – отметил Сколотнев.

По его словам, несколько иностранных заказчиков заинтересованы в приобретении РЛС «Подсолнух-Э».

«Несколько инозаказчиков заинтересованы в данной РЛС. С одним из них контракт на поставку загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э» находится на стадии заключения», – сказал Сколотне.

По его словам, экспортный вариант данной радиолокационной станции был разработан в 2015 году.

«Для решения гражданских задач специалисты НИИДАР разработали РЛС поверхностной волны «Лагуна-И». Изделием заинтересовалось островное государство, имеющее выходы к Тихому и Индийскому океанам. Страна заинтересована в российской РЛС для решения задач по предотвращению контрабанды и перевозки наркотиков через проливы», – сказал он.

Как пояснил Сколотнев, инициативные работы по РЛС «Лагуна-И» были начаты в институте в 2019 году. РЛС имеет дальность до 200 км, обнаруживает надводные цели и является автономной и в достаточной степени мобильной. «Эту РЛС можно достаточно быстро свернуть, перебазировать в нужный регион, развернуть и при отсутствии сетевой электроэнергии эксплуатировать», – отметил конструктор.

Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.