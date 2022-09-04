Во Франции заявили о росте доходов России благодаря санкциям Запада

Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.

По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40%. «Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», – приводит слова экономиста РИА «Новости».

Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.

«Европейские страны заплатили Путину более 86 млрд евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тыс. евро, и это не считая другие страны», – подытожил специалист.

Напомним, в прошлое воскресенье в США подсчитали, что Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий. В прошлый четверг президент России Владимир Путин отметил рост доли нефтегазовых доходов в бюджет, подчеркнув, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.

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