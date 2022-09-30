Захарова высмеяла планы Би-би-си сократить 400 человек

Спикер российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной корпорации Би-би-си: «Это же в интересах Британии – значит, все нормально».

Она напомнила ситуацию с непродлением визы корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд, когда корпорация кричала на весь мир, что это буквально нож в спину информационной работе. По ее словам, профсоюз британских журналистов направлял гневные письма, однако в этот раз, когда под нож отправили 400 сотрудников в интересах Британии – все нормально, отмечается в ее Telegram-канале.

13 августа было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.

В России предпринимают подобные меры очень редко. Последний раз это произошло в 2011 году, когда Москва выслала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга.

Сара Рейнсфорд проработала в качестве московского корреспондента Би-би-си семь лет. Она должна была покинуть Россию до 31 августа. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и спросила о легитимности его нахождения у власти, а также о репрессиях в отношении оппозиции, что вызвало резкую реакцию белорусского лидера.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД