Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США

В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов.

«Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков.

Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он.

Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков.

Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня.

После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам.

Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса».

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