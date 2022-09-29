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Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию и народ республики с Днем победы и независимости, который в Абхазии отмечается 30 сентября, сообщила пресс-служба Бжании.
Путин направил Абхазии «самые теплые поздравления», подчеркнув, что отношения двух стран развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Путин выразил уверенность, что России и Абхазии удастся обеспечить дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей, которые будут способствовать региональной стабильности. Он пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.
30 сентября в Абхазии отмечают 29-ю годовщину окончания грузино-абхазской войны, считающейся в республике Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 годов, передает ТАСС.
Напомним, накануне Абхазию посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. МИД Грузии назвал его визит «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о графике президента.
Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.
По словам Пескова, Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.
«Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко», – сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 млрд долларов для импортозамещения, он заявил, что «переговоры продолжаются еще сегодня».
Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
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Путин назвал непростой обстановку в Волгоградской области
Президент Владимир Путин обратил внимание на непростую ситуацию в Волгоградской области, однако похвалил регион за большое количество инвестпроектов.
«Ситуация непростая в области», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Однако, по словам президента, «есть и положительные моменты, связанные с развитием».
«И это прежде всего инвестпроекты, которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области», – указал Путин, попросив губернатора рассказать, что из этого он считает наиболее важным.
Путин охарактеризовал крылатой фразой важнейший фундаментальный закон
Выражение «Хлеб – всему голова» является в нынешних условиях одним из важнейших фундаментальных законов, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о ходе полевых работ.
«Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – передает его слова ТАСС.
Путин выразил надежду, что все работы, связанные со сбором урожая, будут завершены. Также он рассчитывает на хорошие результаты при проведении сева озимых. «Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – сказал глава государства.
Между тем Путин подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе.
«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены», – сказал он.
По его словам, «санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе», – подчеркнул Путин.
«Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», – добавил президент.
Он также обратил внимание на ситуацию с вывозом зерна с Украины, которое «продолжает уходить мимо беднейших стран». «Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.
По его словам, из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – заключил президент.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Путин подписал указ по международным автоперевозкам грузов из-за ограничений против России
Президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Указ «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов» подписан 29 сентября «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Кириенко передал звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в ЛНР
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской народной республики.
«Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», – передает ТАСС его сообщение со ссылкой на трансляцию канала «Россия-1».
Директор музея Наталья Николаенко выразила благодарность от лица всех жителей республики: «Разрешите от всех жителей ЛНР, от семьи Виктора Третьякевича, от коллектива музея «Молодая гвардия» поблагодарить президента за принятое решение о присвоении звания Героя России одному из первых организаторов краснодонского подполья», – сказала она.
Также Кириенко и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне памятник «Непокоренные» после реставрации.
«Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, – это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига – это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость», – подчеркнул он.
Кириенко также отметил, что реставрация мемориала – это дань памяти. «Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою Родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, – это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей», – сказал представитель администрации президента.
Уточняется, что в ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.
Кроме того, в Краснодоне гости посмотрят рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященную подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.
Первый заместитель руководителя администрации президента России также высказался о ходе референдума, отметив, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой», несмотря на обстрелы и угрозы.
«Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», – отметил Кириенко.
«Это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных», – подытожил он.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
Напомним, 22 сентября Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.
Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.
Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.
Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.
Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.
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Россияне назвали Путина одним из символов страны
Символами современной России россияне, согласно исследованиям исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Путина в качестве символа назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье – Лавров (5%), передает РИА «Новости».
Также респонденты назвали символами страны кинорежиссера Никиту Михалкова (4%), журналиста Владимир Соловьева (2%), а также премьера Михаила Мишустина (2%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10–11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом «Народов много – Родина одна», в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Кремль спросили о признании Минском Крыма частью России
Москва ожидает, что Белоруссия самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России, этот вопрос не обсуждался на недавней встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждался ли данный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии в Сочи.
По его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии.
«Эти темы не были обсуждены», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Путин: Урожай позволит России полностью закрыть внутренние потребности
Россия с учетом достойного урожая гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции и получит дополнительный ресурс для экспорта, заявил российский лидер Владимир Путин.
«В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин обратил внимание, что урожай в России в нынешнем году обещает быть достойным, а по ряду позиций – рекордным.
Также российский лидер поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны в нынешних условиях.
«Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», – указал Путин.
По его мнению, «главное – это обеспечить постоянный, ощутимый рост качества жизни на селе для миллионов граждан».
«Здесь важно все – от модернизации и строительства новых, современных объектов социальной, транспортной инфраструктуры до реализации таких востребованных программ, как сельская ипотека», – уточнил президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что «дополнительные доходы, которые обеспечивает развитие сельского хозяйства, в первую очередь должны идти на поддержку людей, которые трудятся на селе».
«Речь о росте их благосостояния, о реальном повышении качества жизни», – подытожил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай в России в этом году, который может превысить 140 млн тонн.
Путин назвал приоритетом спасение людей на освобожденных территориях
Спасение людей в Донбассе и на освобожденных территориях Украины «находится во главе угла» для всего общества России, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», – передает ТАСС слова Путина.
Подводя итоги совещания, глава государства отметил, что «это естественно, потому что связано и с драматическими событиями». Он подчеркнул, что в таких условиях фраза «хлеб – всему голова» приобретает особый смысл. «Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб – всему голова», этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – подчеркнул президент.
Путин выразил слова благодарности за то, что было аграриями сделано до настоящего момента. «Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – заключил глава государства.