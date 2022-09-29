Гривна полностью вышла из оборота в ЛНР

Международные наблюдатели референдумов сделали итоговое заявление

Аккредитованные избиркомами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей международные наблюдатели, представляющие 45 стран, зафиксировали высокую активность избирателей, «заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий», говорится в их заявлении.

Международные наблюдатели в течение пяти дней наблюдали за процессом голосования, имея возможность свободно получать информацию, задавать вопросы организаторам и участникам референдумов, общественным наблюдателям, знакомиться с документами и материалами, в том числе процедурой учета голосующих, говорится в заявлении, с которым ознакомилась газета ВЗГЛЯД.

Состоявшиеся референдумы, по мнению авторов документа, являются шагом к политическому урегулированию конфликта, реализации гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народа.

Несмотря на достаточно сжатые сроки формальных процедур голосования, население указанных территорий давно готовилось к этому событию, в том числе участвуя в обсуждении вариантов решения на протяжении нескольких лет. Организаторы референдумов за короткий период смогли процедурно претворить в жизнь и юридически оформить реализованное право народа на самоопределение, отметили наблюдатели.

«Международные наблюдатели зафиксировали высокую активность граждан, заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий. Итоговая явка участников референдумов, обнародованная комиссиями, также свидетельствует о высокой активности жителей, превышающей среднюю активность на предыдущих выборах, обусловленной особенной важностью вопросов референдумов», – говорится в заявлении.

Участие в референдумах и голосование проводилось на основе свободного волеизъявления, не наблюдалось принуждения и подкупа. Наблюдатели сочли, что организация прошла на высоком уровне, в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума.

«Все места для голосования были оборудованы надлежащим образом, комиссии получили все необходимые материалы, а участники референдумов – необходимую информацию о процедурах. Решение о проведении голосования в течение пяти дней в такой ситуации было обоснованно и естественно в связи с необходимостью обеспечения безопасности, минимизации скопления участников референдумов», – отметили авторы заявления.

В некоторых районах в ходе проведения зафиксированы действия ВСУ, они проводились, чтобы запугать избирателей и лишить их возможности реализации собственного права.

«Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление средств массовой информации Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование реализации демократических процедур», – подчеркнули наблюдатели.

По их информации, ни на одном из посещенных участков не наблюдалось отказов в выдаче бюллетеней, не отмечено случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта или заменяющего его документа, не было проблем с доступом к месту голосования, не было зафиксировано случаев многократного голосования, давления на участников референдумов, ограничения прав наблюдателей, непонимания гражданами процедуры голосования.

«Голосование проходило с соблюдением принципов открытости и гласности – на всех участках присутствовали лица, которые наблюдали за процессом. Это общественные и международные наблюдатели, представители СМИ. Каких-либо препятствий в их деятельности не создавалось; обращений о нарушении действующего порядка голосования и подсчета голосов от них в комиссии и международным наблюдателям не поступало», – говорится в тексте.

Наблюдатели также следили за подсчетом голосов и установлением итогов, оно проходило в «строгом соответствии с установленным порядком». Организаторы проверяли сохранность бюллетеней, соблюдался принцип открытости и гласности подсчета.

«Международные наблюдатели, оценивая по шкале «хорошо – удовлетворительно – плохо», оценили как «хорошо» соблюдение принципа всеобщего права на участие в референдуме на 96,7% посещенных участков, равного права – на 98,9%, тайного голосования – на 90,1 %, открытости и гласности референдума – на 98,9%, свободного участия и справедливого референдума – на 97,8%, доверие граждан к организации и результатам референдума – на 97,8%, организацию референдума – на 93,4%, общую атмосферу на участке – на 96,7%», – подчеркивается в заявлении.

Часть наблюдателей отмечали заполнение бюллетеней гражданами вне кабин для тайного голосования (7,7 % посещенных участков), это проходило без постороннего воздействия и объяснялось гражданами желанием не скрывать свой выбор.

Авторы документа указали, что недопустимы попытки давления и запугивания, направленные на международных наблюдателей, со стороны отдельных иностранных правительств и государственных органов Евросоюза, поскольку это противоречит основополагающим принципам демократии, защиты прав и свобод личности и верховенства права.

«Международные наблюдатели считают, что в ходе организации референдумов 23 – 27 сентября 2022 года международные принципы и стандарты проведения референдумов, такие как всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, свободное волеизъявление, открытость и гласность процедур референдума, справедливость референдума, реализованы в полном объеме. При этом сам референдум является цивилизованным актом самоопределения народа», – заключили авторы.

По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.